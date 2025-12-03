Corberán, ante el partido de Copa: “No va a ser un partido trampa, va a ser competitivo y exigente”

El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, dijo que el partido de este jueves de la Copa del Rey ante el Cartagena no va a ser “un partido trampa”, sino que será “competitivo” y “exigente” porque el rival está “bien trabajado”.

“El Cartagena es un equipo muy combinativo, bien trabajado, un equipo hecho para ser protagonista en su liga y no para estar a merced del rival. Intenta asociarse, combinar y está muy bien organizado defensivamente. Nos va a exigir”, apuntó en rueda de prensa.

Además, el técnico valenciano avisó que “la mayoría de los jugadores del Cartagena tienen mucha y buena trayectoria en la Segunda División, incluso algunos en Primera División. Esto habla del nivel que tienen, es históricamente un equipo de Segunda, no de Primera RFEF. Es un partido exigente y vamos a jugarlo con la mayor de las ambiciones”.

En ese sentido, Corberán aseguró que no es un partido que le moleste al Valencia: “Afrontamos la Copa con la mayor de las seriedades, al Valencia nunca le va a molestar jugar la Copa, al contrario, queremos aprovecharla para seguir creciendo, que nos ayude a ser mejor equipo y demos pasos en identidad de juego. La afrontamos con responsabilidad, seriedad e ilusión”.

Aunque sí que expresó que es la primera vez en su vida que su equipo va a jugar dos partidos en menos de 72 horas. “Puede que juegues uno, pero es difícil que te toquen dos, es una semana exigente en la que tenemos que cuidar muchos aspectos. Para mí es una máxima que pasen 72 horas entre partidos”, lamentó sobre el calendario de esta semana en la que jugó el lunes en Vallecas, este jueves en Cartagena y el domingo lo hará en Mestalla.

Tàrrega, duda hasta última hora

En la rueda de prensa, muchas fueron las preguntas sobre nombres propios de jugadores. Por un lado, Corberán dijo que el futbolista que llega con más dudas es César Tárrega, por lo que verán su momento de fatiga, y sobre Largie Ramazani explicó que si completa el entrenamiento de esta tarde con normalidad estará con el equipo “con opciones de ser titular”.

Corberán también afirmó que Stole Dimitrievski será el portero titular después de su sanción económica, que no deportiva, por hablar sobre el contrato de Julen Agirrezabala, y sobre Filip Ugrinic dijo que, si el entrenamiento va bien, será titular en Cartagena porque “viene mostrando mejoría, está tolerando mejor el trabajo pese a la molestia y es una oportunidad para tener minutos”.

El trabajo de Danjuma

También valoró la implicación de Arnaut Danjuma, del que dijo que “es un jugador importantísimo, su rendimiento en el campo lo demuestra. Es un jugador que tiene muchas ganas de seguir trabajando, mejorando y entrenando. Me ha agradado mucho el nivel de ambición que muestra en el día a día, la ambición de mejora en cualquier detalle y muchas veces la iniciativa es hasta suya”.

Danjuma, pensativo sobre el terreno de juego de Mestalla / EFE

Mientras, sobre el cabreo de Hugo Duro tras ser sustituido en Vallecas, dijo que entiende la frustración que le puede generar estar en un partido y que no salga como el jugador desea: “Es parte del juego y habla de la ambición que todos tenemos”.

Pero también agregó: “También debemos de saber manejar esas emociones correctamente, que es guardarla y convertirla en deseo para las siguientes ocasiones. Todos tenemos ese reto de manejar las emociones que van intrínsecas y están ahí”.

Por último, sobre los jugadores del filial que pueden entrar en la convocatoria, Corberán dijo que “algún jugador del filial vendrá convocado, aún tengo el entrenamiento de hoy para analizar cómo están los jugadores. La importancia que le damos al partido de mañana es muy alta”.

“Para el Valencia la cantera ha sido y es importantísima. El vínculo con Miguel Ángel Ángulo y las diferentes personas que están al mando de la dirección deportiva de la cantera siempre tiene que ser cuidadoso y con detalle. Los jugadores del filial convocados dependerán del análisis que hagamos hoy, dependiendo de cómo llegan los jugadores de la primera plantilla”, finalizó.