Danvila se reúne en Londres con fondos interesados en invertir en el Levante

Danvila ha viajado este martes a Londres en busca de compañeros de viaje que quieran invertir en el Levante UD. El máximo accionista, después de depositar más de 30 millones de su bolsillo, aseguró en la Junta Extraordinaria de Accionistas que no tiene más capacidad para inyectar dinero en las arcas del club tras impedir su caída financiera al hacerse con el control de la entidad en agosto de 2023, por lo que amplía el campo de mirar para refortalecer las cuentas de la entidad.

El desplazamiento a Inglaterra se produce una semana después de que el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de València homologase el plan de reestructuración de pagos y blindase al Levante de las deudas que, tras el burofax de OLB en febrero de 2025, donde amenazó al club de llevarlo a ley concursal en caso de no abordar los pagos pendientes, tambalearon su viabilidad.

José Danvila, durante su encuentro con los medios de comunicación. / LEVANTE UD

Más allá de que la hoja de ruta del Levante pase por la revalorización de sus futbolistas, con tal de obtener rentabilidad económica, el máximo consejero viaja a Londres, además de para reunirse con interesados en invertir en el club, para atar al compañero de viaje que acompañe al Femenino hacia su recuperación económica y, sobre todo, deportiva. La operación de venta sería de 4,5 millones de euros a cambio del 70 por cien, con opción de recompra por parte del Levante.

"Es una muy buena noticia"

Pablo Sánchez, durante su declaración con motivo de la destitución de Calero, aseguró que es “una muy buena noticia. Danvila viaja junto con el equipo financiero del club y va a mantener reuniones con un fondo de inversión en Londres. Hay gente dispuesta a invertir en nuestro club. Somos un club atractivo. Evidentemente tenemos que escuchar todas las propuestas”.