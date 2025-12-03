La gran afluencia al Maratón lleva el alojamiento de los corredores hasta Castellón o Gandia
La patronal hotelera Hosbec destaca que la combinación del puente de la Constitución con la prueba deportiva provocará "una ocupación muy elevada" dentro y fuera de la ciudad de València
Más de 35.000 corredores recorrerán este próximo domingo las calles de València en una nueva edición del Maratón Valencia Trinidad Alfonso, que promete dejar una nueva imagen para la historia. Tal afluencia hace de esta cita, que en esta ocasión coincide además con un puente de la Constitución habitual para los viajes de los residentes nacionales, un día marcado en rojo en el calendario de sectores como el hotelero, que ya estima -a falta de cifras más certeras en las próximas horas- una "ocupación muy elevada" en los establecimientos de la ciudad gracias a esa combinación de participantes de la prueba -que vienen, usualmente, con acompañantes- y el resto de visitantes que apuestan por pasar unos días en el Cap i Casal.
Estancias hasta a 150 kilómetros
Sin embargo, la importancia al alza que está teniendo en los últimos tiempos la prueba valenciana hace que también extienda sus tentáculos más allá de València y su área metropolitana. Tanto que, según explica la secretaria general de la patronal hotelera Hosbec, Nuria Montes, este evento deportivo provoca ya que participantes de la carrera se alojen en municipios relativamente alejados como Gandia o Castelló de la Plana o, incluso, que ese 'radio' de reservas pasar una o varias noches se extienda "hasta a 150 kilómetros a la redonda de la ciudad".
En palabras de Montes, el hecho de que el Maratón se ubique entre las festividades del 6 y el 8 de diciembre genera que se esté registrando un "lleno" en València en la noche del sábado y que esa misma capacidad máxima se este rozando tanto el viernes como el domingo. Sin ir más lejos, el sondeo realizado por la fundación municipal Visit València dado a conocer ayer ya señalaba que para el sábado se contabilizaba un 96% de plazas reservadas, mientras que para el viernes la perspectiva era igualar el 92 % de ocupación media que ya se anotó para esa misma noche en 2024. Datos, eso sí, con posibilidad de crecer gracias a los viajes de última hora.
Reservas "con mucho tiempo"
Pero la trascendencia que ha ido ganando la prueba deportiva -solo en gasto turístico la edición del año pasado, marcada por la dana, generó casi 40 millones de euros- hace que esas reservas se hagan, mayoritariamente, "con mucho tiempo". "Cuando se ponen los dorsales a la venta, la gente ya coge su habitación. Hay algunos que incluso reservan de año para año con la esperanza de tener un dorsal", asegura al respecto Montes, no sin antes destacar que no solo los hoteles se ven aupados por esta carrera. "La explosión del Maratón llena todas las modalidades que hay", desde apartamentos turísticos a viviendas. "Incluso los cámpings del área metropolitana que tienen cabañas también se llenan", concluye la dirigente hotelera.
