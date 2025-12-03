Mensaje de Corberán a Danjuma

Una de las principales noticias que dejó consigo el Rayo Vallecano - Valencia se consumó una hora antes del inicio del partido. Arnaut Danjuma, el jugador más determinante del ataque blanquinegro, se quedaba en el banquillo. El entrenador, Carlos Corberán, envió así un mensaje al futbolista que más y mejor había alimentado el juego ofensivo del equipo en el arranque de Liga, pero que desde la caída conjunta en la catastrófica noche ante el Real Oviedo en Mestalla (1-2) no ha vuelto a ser el mismo.

La suplencia de Danjuma el lunes en Vallecas no es casual ni tampoco responde a una rotación por razones físicas. Simplemente, el técnico, con el que el futbolista mantiene un diálogo fluido y una buena relación, quiere más de lo visto en los últimos tiempos. También, una cuestión de premiar los méritos que habían hecho en los partidos de la reacción frente al Betis y el Levante UD compañeros de importancia dentro del grupo como Luis Rioja y Hugo Duro.

En su mejor estado de forma, más allá de posibles rotaciones, Corberán contempla al delantero neerlandés no solo como titular, sino como pieza clave en la delantera por desequilibrio, capacidad para generar goles con remates y asistencias y polivalencia para moverse en la punta de lanza o en los extremos. De hecho, la única ocasión en la que Danjuma fue suplente y salió en la segunda mitad desde el banquillo, como ante el Rayo, se dio en la primera jornada de Liga. Menos de una semana después de su fichaje, el Valencia CF inició la Liga en casa contra la Real Sociedad. Ese 16 de agosto, el ex del Villarreal entró en el césped en lugar de Dani Raba en el minuto 67.

Doce jornadas como titular indiscutible

Desde la siguiente jornada, la segunda en Pamplona ante Osasuna, hasta la 13 en el derbi contra el Levante el jugador nacido en Lagos (Nigeria) había vestido siempre la camiseta de titular en la Liga. Una docena de partidos en la que su rendimiento sobre el terreno de juego ha ido de más a menos. Notable en las primeras jornadas, por ejemplo, en los primeros triunfos frente al Getafe y el Athletic. Incluso, una primera parte aceptable, con golazo incluido al Oviedo, el día de su punto de inflexión. En la segunda mitad, sin ir más lejos, tuvo la ocasión de finquitar el duelo con el penalti que lo detuvo Aarón Escandell.

A partir de entonces, apareció otro Danjuma. De discreto a intrascendente, con la excepción de una buena primera parte ante el Betis, aunque se volvió a apagar, errático delante de Álvaro Valles. El Valencia - Levante fue su peor actuación como valencianista. No se encontró cómodo ni participativo en las combinaciones de ataque, circunstancia que lo desconecta también de sus tareas en defensa. Contra el Rayo, en la última media hora que le dio Corberán, entrando al campo por Javi Guerra, tampoco se le vio fino ni activo.

Frente a sus peores fantasmas en los años de cesión en cesión

Arnaut Danjuma totaliza 611 minutos en la Liga sin ver portería desde el gol anotado al Oviedo a los cuatro minutos de aquel duelo del 30 de septiembre. Las temporadas anteriores, de cesión en cesión, no resultaron positivas para Danjuma. El pasado curso, en el Girona, no se estrenó en la competición de Liga hasta el mes de diciembre. Lo hizo ante el Valladolid tras 681 minutos como jugador del Girona sin marcar un gol.

Después de un inicio esperanzador, con tres goles en siete jornadas, las otras siete han cambiado el paso del neerlandés en el Valencia. Se enfrenta a los fantasmas de hace un año. No obstante, hay diferencias sustanciales entre ambas situaciones. Actualemnte, Danjuma es feliz tanto en el Valencia CF como en València, donde vive -en Torre en Conill- desde su etapa en el Submarino amarillo.

Corberán, convencido de que su mejor versión volverá pronto

Los contactos entre el cuerpo técnico y el delantero son nturales y constantes. La suplencia no significa más que la búsqueda de un nuevo estímulo en un jugador al que Corberán considera fundamental y del que está convencido de que ofrecerá en breve su mejor versión. Danjuma, por su parte, también es consciente de que debe ofrecer más de lo visto en este tramo de la temporada. El hecho de que está donde quiere estar, sin duda, es una ayuda en el estado de ánimo del internacional 'oranje' y en su propósito con el que llegó en agosto: el de triunfar con la camiseta del Valencia CF.