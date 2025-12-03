"Lubo Penev está semiinconsciente; se merece una respuesta popular romántica de València"
Su agente Juanjo Rodri actualiza el estado de salud del búlgaro
Andrés García
El agente de Lubo Penev, Juanjo Rodri, ha avanzado este miércoles la evolución del estado de salud del exdelantero del Valencia. Rodri reconoce que no se han producido avances en las últimas horas y que no queda otra que "asimilar" la situacion. "Lubo está en un estado semiinsconsciente, porque le están suministrando calmantes. Está aletargado, solo tiene ganas de dormir", explica.
La familia y su entorno mas cercano está a la espera de que comience el tratamiento de inmunología. "Es un tratamiento que se basa en unas inyecciones carísimas por otra pate que se tienen que suministrar regularmente, no son cuestión de dos o tres. Es un tratamiento largo, cada inyección está por encima de los 10.000 euros", detalla Rodri.
Juanjo está agradecido a la colaboración del Valencia CF y la Asociación de Futbolistas y espera que los clubes a los que ha pertenido Lubo tiren del carro. "Creo que los que tienen que tirar del carro son los clubes a los que ha pertenecido. Espero y estoy seguro que los clubes van a colaborar". Aunque por encima de todo, aunque sea de forma romántica, pide que Penev tenga una "respuesta popular de València", aunque sea de un euro por persona, como agradecimiento al ídolo que fue para toda una generación.
Rodri asevera ante la delicada salud de Penev que "nos vamos haciendo la idea de que la situación es la que es y lo asimilas, no queda otra. De lo que sabemos hoy desde Alemania, todo continúa igual. Lubo está en un estado semiinsconsciente, porque le están suministrando calmantes. Está aletargado, solo tiene ganas de dormir". En este sentido, avanza que "estamos pendientes de empezar el tratamiento de la inmunoterapia con el objetivo de parar el avance del cáncer. Es un tratamiento que se basa en unas inyecciones carísimas por otra pate que se tienen que suministrar regularmente, no son cuestión de dos o tres. Es un tratamiento largo, cada inyección está por encima de los 10.000 euros. Y si a esos añadimos que la sanidad privada de Alemania no es precisamente barata porque él está en un hospital privado.... todo eso va elevando el dinero".
Ayuda económica
El agente que fichó a Penev para el Valencia detalla que es su hija, por cuestión de idioma, la que está hablando con la familia del exdelantero. "Ellos saben que desde València estamos haciendo todo lo que podemos para ayudar y suavizar la situación. Hay muchas personas interesados que a mí personalmente me han pedido la cuenta bancaria para ayudar... pero eso se traducirá en una aportación más simbólica que otra cosa. Creo que los que tienen que tirar del carro son los clubes a los que ha pertenecido. Espero y estoy seguro que los clubes van a colaborar. El que quiera colaborar, agradecidos. Para mí es tan importante, en plan romántico, que mucha gente aporte dinero aunque sea un euro, que haya una respuesta popular. Lubo se merece una respuesta popular como reconocimento a que fue el ídolo de toda una generación", reconoce.
Rodri resalta la repercusión que ha tenido la noticia sobre el estado de salud de Penev. "Te das cuenta de la dimensión mundial de Lubo. Yo siempre digo que Lubo es el mejor 9 que ha pasado por el Valencia en su historia. No tengo dudas de que fue un jugador extraordinario. El Valencia recibió una oferta importantísima del Real Madrid y tanto el club como nosotros dijimos que no. Yo el primero después del presidente".
Suscríbete para seguir leyendo
- Un funcionario de Emergencias declara que evitó el borrado de los vídeos de la llegada de Mazón a l'Eliana el 29-O
- El conseller de Educación reconoce que “fue un error” irse a su casa la tarde de la dana y descarga responsabilidades en los ayuntamientos
- La AVL firma un convenio para promocionar el valenciano como realidad lingüística diferenciada en el Congreso
- Un paciente psiquiátrico mata a golpes con una mancuerna a su compañero de piso en València
- Valencia consigue su primer Pueblo Más Bonito de España
- Fallece un operario en la A-7 a la altura de Alginet tras ser arrollado por un camión que se da a la fuga
- La jueza eleva a 230 las víctimas de la dana al incluir a un vecino de Catarroja que murió el 3 de noviembre en el hospital
- Los vecinos del hombre muerto al arder su casa en València: 'Solo deseábamos que se hubiera dejado la comida en el fuego y que volviese