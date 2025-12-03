"Lubo Penev está semiinconsciente; se merece una respuesta popular romántica de València"

El agente de Lubo Penev, Juanjo Rodri, ha avanzado este miércoles la evolución del estado de salud del exdelantero del Valencia. Rodri reconoce que no se han producido avances en las últimas horas y que no queda otra que "asimilar" la situacion. "Lubo está en un estado semiinsconsciente, porque le están suministrando calmantes. Está aletargado, solo tiene ganas de dormir", explica.

La familia y su entorno mas cercano está a la espera de que comience el tratamiento de inmunología. "Es un tratamiento que se basa en unas inyecciones carísimas por otra pate que se tienen que suministrar regularmente, no son cuestión de dos o tres. Es un tratamiento largo, cada inyección está por encima de los 10.000 euros", detalla Rodri.

Juanjo está agradecido a la colaboración del Valencia CF y la Asociación de Futbolistas y espera que los clubes a los que ha pertenido Lubo tiren del carro. "Creo que los que tienen que tirar del carro son los clubes a los que ha pertenecido. Espero y estoy seguro que los clubes van a colaborar". Aunque por encima de todo, aunque sea de forma romántica, pide que Penev tenga una "respuesta popular de València", aunque sea de un euro por persona, como agradecimiento al ídolo que fue para toda una generación.

Rodri asevera ante la delicada salud de Penev que "nos vamos haciendo la idea de que la situación es la que es y lo asimilas, no queda otra. De lo que sabemos hoy desde Alemania, todo continúa igual. Lubo está en un estado semiinsconsciente, porque le están suministrando calmantes. Está aletargado, solo tiene ganas de dormir". En este sentido, avanza que "estamos pendientes de empezar el tratamiento de la inmunoterapia con el objetivo de parar el avance del cáncer. Es un tratamiento que se basa en unas inyecciones carísimas por otra pate que se tienen que suministrar regularmente, no son cuestión de dos o tres. Es un tratamiento largo, cada inyección está por encima de los 10.000 euros. Y si a esos añadimos que la sanidad privada de Alemania no es precisamente barata porque él está en un hospital privado.... todo eso va elevando el dinero".

Ayuda económica

El agente que fichó a Penev para el Valencia detalla que es su hija, por cuestión de idioma, la que está hablando con la familia del exdelantero. "Ellos saben que desde València estamos haciendo todo lo que podemos para ayudar y suavizar la situación. Hay muchas personas interesados que a mí personalmente me han pedido la cuenta bancaria para ayudar... pero eso se traducirá en una aportación más simbólica que otra cosa. Creo que los que tienen que tirar del carro son los clubes a los que ha pertenecido. Espero y estoy seguro que los clubes van a colaborar. El que quiera colaborar, agradecidos. Para mí es tan importante, en plan romántico, que mucha gente aporte dinero aunque sea un euro, que haya una respuesta popular. Lubo se merece una respuesta popular como reconocimento a que fue el ídolo de toda una generación", reconoce.

Rodri resalta la repercusión que ha tenido la noticia sobre el estado de salud de Penev. "Te das cuenta de la dimensión mundial de Lubo. Yo siempre digo que Lubo es el mejor 9 que ha pasado por el Valencia en su historia. No tengo dudas de que fue un jugador extraordinario. El Valencia recibió una oferta importantísima del Real Madrid y tanto el club como nosotros dijimos que no. Yo el primero después del presidente".