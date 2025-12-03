España tiene derecho a soñar con llegar a octavos en el Mundial de Rugby: Argentina, Fiji y Canadá, los rivales

La suerte está echada. España ya conoce los rivales a los que se medirá en Australia entre el 1 de octubre y el 13 de noviembre de 2027. Los Leones se medirán a Argentina, Fiji y Canadá. Los Pumas, a los que los de Bouza se midieron en el Metropolitano hace poco, son los grandes favoritos. Fiji será más competitiva que la selección a la que se midió España este noviembre en Málaga y estuvo a un paso de ganar, pero es un equipo con el que se puede competir. Y a Canadá se le ha ganado en los últimos choques. Por ello se puede decir que los Leones tienen derecho a soñar con su primera victoria en la fase final de un Mundial y con estar en octavos entrando como segundo o entre los cuatro mejores terceros.

La ceremonia del sorteo contó con la presencia del presidente de World Rugby, el australiano Brett Robinson, la jugadora australiana de 7 Alicia Lucas, el jugador de los wallabies James Slipper y el que fuera apertura de los All Blacks Dan Carter. La undécima edición de la Copa del mundo de rugby, que regresa a Australia, tendrá por primera vez 24 participantes que se repartirán en seis grupos de cuatro equipos. Pasarán a octavos, eliminatoria que se juega también por primera vez, los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros. Los 52 partidos programados se disputarán en siete ciudades y hay dos millones y medio de entradas a la venta. Se espera que más de 250.000 visitantes acudan a Australia a presenciar el Mundial.

Así quedan los bombos

GRUPO A: Nueva Zelanda, Australia, Chile y Hong Kong.

GRUPO B: Sudáfrica, Italia, Georgia y Rumanía.

GRUPO C: Argentina, Fiji, ESPAÑA y Canadá.

GRUPO D: irlanda, Escocia, Uruguay y Portugal.

GRUPO E: Francia, Japón, Estados Unidos y Samoa.

GRUPO F: Inglaterra, Gales, Tonga y Zimbabwe.

Segunda participación de España

España se clasificó vía la fase de clasificación en Rugby Europe, donde venció a Países Bajos y Suiza, y será su segunda participación en la Copa del Mundo, la anterior fue en 1999. En el 99 se midió a Sudáfrica, Escocia y Uruguay, perdiendo los tres y sin poder posar ningún ensayo. Todos los puntos fueron anotados por el pie del apertura español Andrei Kovaklenko. El equipo que dirige el argentino Pablo Bouza ha aprovechado la ampliación a 24 selecciones para conseguir su plaza, como hizo en el 90, cuando se estrenaba la ampliación a 20 equipos. Además, se da la circunstancia de que España había quedado fuera en los Mundiales de 2019, en Japón, y en 2023, en Francia, al ser sancionada por las irregularidades llevadas a cabo por la Federación Española de Rugby que presidía el donostiarra Alfonso Feijoo en los procesos de naturalización de jugadores de otros países. Esas inelegibilidades la dejaron fuera en las anteriores ediciones y ahora regresa después de ganarlo en el campo y no perderlo en los despachos. Zimbabue también regresa al torneo, en el que también participó una sola vez, en 1991. Y la única selección que se estrena será la de Hong Kong, un equipo que al ser colonia británica, tiene muchos internacionales de esa nacionalidad.

El favorito indiscutible es Sudáfrica, que ha ganado consecutivamente los dos últimos Mundiales y que a día de hoy está un par de escalones por encima de Nueva Zelanda, Francia e Inglaterra. Un paso más abajo están Argentina, Irlanda, Escocia y Australia, cuatro selecciones que no son candidatas reales al título, por más que los wallabies jueguen en casa, pero que sí podrían dar sorpresas en los cruces y eliminar a alguna favorita. Sudáfrica ha ganado cuatro títulos, tres acumula Nueva Zelanda, dos tiene Australia y uno, Inglaterra. El resto no ha ganado nunca, por más que los franceses han jugado tres finales, en 1987, 1999 y 2011.