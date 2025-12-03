El Real Betis 'agua la fiesta' de un aguerrido y valiente Torrent

No pudo ser. El corazón decía que era posible y la lógica que era prácticamente una quimera. Un estadio que no es el habitual y un Primera División como el Betis amenazaban con poner fin a una trayectoria histórica en Copa del Rey para el Torrent. Finalmente, la lógica se impuso en forma de un 1-4 final, pero, a pesar del resultado, el equipo 'taronja' compitió hasta el final sin complejos y mostró un orgullo que recordarán sus aficionados durante años.

El partido debía ser una fiesta, y así fue el ambiente desde la previa del encuentro. La música motivacional y una afición entregada pese al cambio de sede fueron los principales ingredientes que ayudaron a que la salida de los jugadores del Torrent al terreno de juego fuese así de intensa. Los de Toni Seligrat dieron forma a toda esa ilusión a través de una presión agresiva sin balón y de un bloque medio que no se iba a dejar amilanar aunque jugase contra todo un Primera División como el Real Betis.

El 4-4-2 del equipo de l'Horta Sud se hizo fuerte durante los primeros minutos, impidiendo al conjunto verdiblanco combinar entre líneas, sin embargo, los visitantes dieron rápido con la 'tecla' para desactivar la defensa torrentina. Los continuados cambios de orientación y las posesiones buscando rápidamente a sus extremos comenzaron a dificultar las tareas defensivas de los locales. Siendo, tanto Antony como Rodrigo Riquelme las principales amenazas durante toda la primera mitad.

El partido entre el Torrent y el Real Betis de Copa del Rey, en imágenes / Miguel Ángel Montesinos

Así llegó el primer gol del encuentro. El Betis hizo llegar la pelota a Riquelme que, buscando su perfil natural, emprendió una internada hacia la frontal y, aprovechando una cierta pasividad defensiva, sacó a relucir su calidad con un buen disparo al palo más alejado. Tras el gol, el Torrent se mostró un poco aturdido y los de Pellegrini comenzaron a sentirse más cómodos sobre el terreno de juego, especialmente Antony y Riquelme. El brasileño ganó línea de fondo y, después de un centro fallido, el goleador de la primera parte volvió a enviar el esférico al área pequeña, donde Bakambu erró una ocasión manifiesta.

Pasado el ecuador del primer tiempo, el Torrent se sacudió los 'fantasmas' del 1-0 y comenzó a hacérselo saber a los sevillanos. El equipo 'taronja' gozó de sus primeras posesiones largas e incluso llegó a tocar área rival, obligando a aparecer a un Valles hasta ahora inédito. El guardameta interceptó un centro peligroso y, pocos minutos después, era Adrián el que probaba con un disparo de media distancia.+

El Betis se lo tomó muy en serio y mantuvo a raya al Torrent

No obstante, el Betis fue capaz de mantener a raya cualquier conato de reacción y respondió con el segundo tanto de la noche, siendo de nuevo el exjugador del Atlético de Madrid el protagonista. En una acción en la que el Torrent pidió falta sobre su goleador, Raúl Caballero, los heliopolitanos emprendieron la marcha a toda velocidad con un contraataque bien ejecutado para que Riquelme anotase un gol de bella factura con una vaselina casi sin ángulo de disparo.

Durante el entretiempo, Toni Seligrat decidió intervenir para refrescar al equipo y volver a salir al terreno de juego como en los primeros minutos del partido. De esta forma, el Torrent introdujo un triple cambio en el descanso y la segunsa mitad dio inicio siguiendo los mismos derroteros que como había terminado. No obstante, con el paso de los minutos, los de l'Horta Sud comenzaron a mostrar una versión más alegre y agresiva que antes. Los valencianos elevaron sus líneas de presión y, en varias ocasiones, fueron a buscar sin ningún tipo de complejo a un gigante como el Betis.

El partido entre el Torrent y el Real Betis de Copa del Rey, en imágenes / Miguel Ángel Montesinos

A través de una presión más alta y desplazamientos largos en fase ofensiva llegaron los mejores minutos de los locales en el partido. A pesar de no culminar con ocasiones claras, el Torrent mostró un buen fútbol y disparó un par de veces desde fuera del área tras haber superado las primeras líneas de presión verdiblanca. De hecho, la primera buena oportunidad visitante no hizo acto de presencia hasta pasado el minuto 70, con un cabezazo de Pablo García que se marchó a las manos de Marc Dolz. No obstante, la calidad de un trasatlántico como el Betis al final florece y, el propio Pablo García se marchó de su par y puso un buen centro raso que remachó Riquelme para contabilizar el hat-trick en su cuenta personal.

Durante el último cuarto, el Betis ya parecía 'firmar' el resultado, pues gozaba de una buena renta en su marcador, y ahí es donde el Torrent, con ya más corazón que cabeza y un estelar -y ovacionado- Jose Vargas 'Gasolina', olió sangre. Hasta que no logró el premio del gol no paró el equipo. En cinco escasos minutos, 'Gasolina' recuperó un balón en la frontal y, aunque su disparo lo detuvo Adrián con una mano formidable, no se rindió y provocó una falta peligrosísima al borde del área. El libre directo, botado con 'veneno' hacia el palo alejado, encontró a Armando, que anotó un gol histórico para toda una ciudad. Finalmente, el Betis, mediante Ángel Ortiz, marcó el 1-4 sobre la bocina para poner el resultado final en el electrónico, pero el recuerdo del 1-3 se mantendrá vivo durante décadas.

FICHA TÉCNICA

Torrent CF: Marc Dolz - Llambrich - Dan Ojog - Héctor Mejía - Iván Martínez 'Ivi' - Armando - Manu Viana (Hugo Esteban 46') - Adrián Pérez (Fer Cano 46') - Steven Sibille (Diego Martínez 46') - Raúl Caballero (Boris Kouassi 63') - Adrián Lois (Jose Vargas 'Gasolina' 82')