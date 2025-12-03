El Valencia Basket deja escapar la victoria en la cancha de Perfumerías Avenida

El Valencia Basket rompió su racha victoriosa en la Liga F Endesa tras caer a domicilio a uno de sus rivales históricos, el Perfumerías Avenida de Salamanca por 58-57 en la novena jornada. Una dolorosa derrota que deja a las de Rubén Burgos con un balance de 6-2 en la clasificación. Las taronja no supieron jugar las últimas posesiones y con un recital de malas decisiones y errores dejaban escapar una victoria que parecían tener encarrilada.

En un partido trabado en los dos primeros cuartos y marcado por las defensas, el Valencia Basket poco a poco, supo sacudirse la presión local para adueñarse aparentemente del partido en el tercer cuarto. Cuando la balanza parecía decantada del lado taronja, llegaba el atasco mental de las de Rubén Burgos que a falta de 10 segundos y con un punto de ventaja, no supieron jugar sus cartas poniendo el triunfo en bandeja a su rival. Illana Martín se convertía en el gran azote de las taronja liderando el triunfo salmantino.

Un primer cuarto espeso

Romero, Buenavida, Fiebich, Fam y Araújo conformaron el quinteto titular. Fiebich anotó la primera canasta del partido dando la primera ventaja a las taronja (0-2). Vilaró, una de las pocas 'supervivientes' de la pasada temporada en las filas salmantinas equilibraba el choque inaugurando a su vez el marcador local. Tras la canasta inicial el Valencia Basket desperdiciaba varios ataques mientras Perfumerías se mostraba más certero y con un 7-0 provocaba el tiempo muerto de Rubén Burgos. Liderado por Vilaró Perfumerías mantenía su ventaja (9-2 min. 3). El Valencia Basket tenía problemas para controlar el rebote y eran las locales las que dominaban esta faceta del juego.

Por fin las taronja encontraban hueco para hacer llegar balones a Awa Fam que con dos canastas consecutivas reducía distancias (9-6). El Valencia Basket superaba los obstáculos iniciales y hacía circular ahora el balón con efectividad. Romero completaba la remontada y volvía a poner por delante a las taronja (9-10). El parcial para las de Rubén Burgos era de 0-8. Ambos equipos intercambiaban rachas y con un 4-0 Perfumerías lograba cerrar el primer cuarto con ventaja (13-10).

Duelo de defensas

En los primeros compases del segundo cuarto el Valencia Basket equilibraba de nuevo la contienda (13-13). Continuaba la batalla de defensas, ambos equipos corroboraban que son dos de los mejores defensores de la Liga F Endesa. Tanto a locales como a visitantes les costaba perforar el aro. El Valencia Basket se mostraba más eficiente y con un 0-5 dominaba el cuarto (13-15). El Perfumerías seguía atascado en los 13 puntos incapaz de anotar cuando ya habían transcurrido 5 minutos del segundo cuarto. La valenciana Anna Montañana buscaba soluciones con un tiempo muerto. La primera canasta llegaba pasado el minuto 5. Los malos porcentajes en el tiro lastraban a ambos equipos y el marcador se movía en bajos guarismos (15-19 min. 3). Un triple de Spreafico volvía apretar el marcador y ahora era Burgos el que pedía tiempo.

Perfumerías encontraba oxígeno ahora desde el triple: Martín y Spreafico, con sendas canastas de 3 volvían a poner delante a las de Montañana (24-19). Queralt Casas reducía distancias pero de nuevo Martín, en el último segundo metía otro triple que estiraba la ventaja local al descanso (27-21). Con un recital de canastas de 3 en los dos últimos minutos del cuarto, el Perfumerías Avenida enderezaba el partido y obligaba al Valencia Basket a buscar de nuevo la remontada.

Segunda parte

En el tercer cuarto ambos equipos se mostraban más certeros en ataque. El Valencia Basket mantenía el tono defensivo y en ataque selecconaba mejor sus opciones. La igualdad en el marcador era máxima y se llegaba al minuto 25 con empate a 31. Las taronja habían logrado un parcial de 2-10 poniendo en muchos aprietos a Perfumerías Avenida con un gran trabajo de equipo en defensa.

Las taronja dominaban ahora el rebote con Fiebich como principal bastión. Romero intentaba acelerar un poco el ritmo buscando ataques más rápidos para sorprender a la defensa. Romero , una de las más inspiradas de la tarde, con un triple daba la máxima ventaja a las de Rubén Burgos (31-39 min. 28). Era el momento de romper el partido y María Araújo contribuía con un triple que hacía despegar a las taronja (31-42).

Perfumerías Avenida, ahogado en defensa, apenas encontraba opciones en ataque. Cada posesión era un suplicio que solía acabar con un rebote defensivo o un robo de balón para las taronja. La maquinaria taronja se había puesto en marcha. Lekovic seguía estirando la ventaja con otro tiple. Por fin funcionaba el tiro exterior. El tercer cuarto acababa con 33-45 después de un demoledor 4-24 para el Valencia Basket.

Último acto

El partido y la victoria parecían encarrilados para el Valencia Basket y más cuando un triple de María Araújo, seguía incrementando la ventaja. Pero Perfumerías Avenida no se rendía, aún tenía mucho que decir y lo demostraba reduciendo ventajas con una reacción que ponía a las locales a menos de diez puntos (41-50) mientras en la grada la afición gritaba ¡sí se puede, sí se puede!.

Rubén Burgos paraba el juego para intentar subsanar las imprecisiones en ataque de las que ahora adolecía su equipo. Un triple de Spreafico metía de lleno otra vez a Perfumerías Avenida en el partido (44-50 min. 35). Continuaba preocupantemente el atasco ofensivo de las taronja. El primer tripel de Ben Abderkader llegaba en el mejor momento para dar tranquilidad las taronja (48-54 min. 38). Quedaban 2 minutos de sufrimiento en los que cada ataque era clave. Perfumerías se ponía a sólo 4 puntos pero de nuevo un triple, esta vez a cargo de Araújo, estiraba la ventaja (50-57).

Un final para olvidar

En Perfumerías Avenida Martín lideraba al equipo y con un 2+1 mantenía las esperanzas locales a falta de 47 segundos con 53-57 en el marcador. Una falta de Fam en ataque con 30 egundos aún por jugar, prolongaba la agonía. Illana Martín, en estado de gracia lograba un espectacular triple que dejaba la renta taronja en tan sólo 1 punto a falta de 10 segundos (56-57).

Emoción máxima. Rubén Burgos pedía tiempo para dirigir el último ataque de su equipo. El Valencia Basket cometía un error garrafal. Leo Fiebich consumía sin sacar los 5 segundos se tiempo máximo y las taronja regalaban así la última posesión a Perfumerías Avenida.

Las salmantinas disponían de 10 segundos para buscar una canasta que ¡cómo no! la lograba una inspiradísima Illana Martín que se metía hasta debajo del aro para poner por delante a Perfumerías Avenida 58-57. El Valencia Basket aún tenía 4 segundos para buscar una canasta salvadora. Ésta no llegaba y la victoria se quedaba en Salamanca.