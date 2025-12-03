El Valencia CF advierte a sus aficionados para el superdomingo de Maratón, fútbol y basquet

El Valencia CF, con vistas al partido de liga que disputará el equipo valenciano en Mestalla este domingo contra el Sevilla FC, a partir de las 16,15 horas, ha lanzado tres recomendaciones principales a sus socios y aficionados:

"-Revisa el corte de calles

-"Planifica tu llegada al estadio"

-"Valora el transporte público"

Ante la coincidencia del partido de fútbol con el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, que se disputa desde las 8 a las 15.15 horas; y con el encuentro de baloncesto del Valencia Basket-Spar Gran Canaria, que se ha retrasado a las 15.30 horas, el Valencia CF ha pedido a sus aficionados que planifiquen bien la llegada a Mestalla y que valoren usar el transporte público. También que analicen bien qué calles están cortadas. Todo ello, ocurre después de que Javier Tebas, presidente de LaLiga, haya rechazado cambiar el horario del encuentro o incluso trasladarlo al lunes 8 de diciembre tal como le pidió la alcaldesa de València María José Catalá, preocupada por el colapso en la movilidad y en la seguridad que puede generarse en la capital valenciana ese día. No en vano, durante toda la jornada podrían juntarse en las calles entre 300.000 y 330.000 personas que acudirán a estos tres eventos deportivos, en lo que debe calificarse como un superdomingo deportivo.

Foto de archivo de la salida del Maratón de València en 2024. / Francisco Calabuig

1.700 vallas en el recorrido

Por su parte, el Ayuntamiento de València instalará un total de 1707 vallas para regular el tráfico y ordenar los itinerarios alternativos que garantizarán la movilidad de la ciudadanía durante la celebración de la 45 edición del Maratón València Trinidad Alfonso Zurich, según han informado fuentes municipales. Estas vallas se sumarán a las utilizadas por la organización de esta cita deportiva para reforzar la seguridad de las 36.000 personas que se han inscrito para recorrer, el próximo domingo, 42,195 km de las calles de la ciudad. “Estas estructuras también determinarán zonas seguras para espectadores o reservadas para el estacionamiento y ayudarán a preservar los siete pasos controlados para vehículos de emergencia,”, tal como explica el concejal de Seguridad y Movilidad, Jesús Carbonell.

“Se trata de un recurso más del dispositivo especial organizado por el Ayuntamiento de València para garantizar la seguridad y la movilidad de la ciudad durante los preparativos y la celebración de la 45 edición de esta fiesta del deporte que comenzará mañana, jueves, con varios eventos para todo el público, y culminará el domingo 7 de diciembre con la que se considera una de las mejores carreras del mundo”, ha asegurado el concejal.

Un total de 510 agentes de Policía Local se van a movilizar

El citado dispositivo, que activará un total de 510 agentes de Policía Local, así como como profesionales y voluntariado de Protección Civil, también prevé la instalación de 869 placas “para reservar estacionamientos e informar de los cambios de itinerarios necesarios para garantizar el éxito de este evento, uno de los más importantes de los que se celebran en nuestra ciudad, que además cada año crece, tanto en número de participantes como en repercusión nacional e internacional”.

Acceso vehículos emergencias

Por lo que respecta a los pasos que se habilitarán para mejorar la accesibilidad de los vehículos de emergencias, Jesús Carbonell ha detallado que se encontrarán en los cruces de Eugènia Viñes con Mediterrània; Pont de La Exposició con Albereda; Blasco Ibáñez con José María de Haro; Avenida del Port con Pintor Maella; G.V. Ferran el Catòlic con Lepant, Mestre Rodrigo y Tres Creus con Músic Ayllón. “Si bien -ha resaltado- los agentes podrán dar paso a cualquier vehículo o ciudadano, es estos u otros puntos del trazado, siempre que no se ponga en peligro la seguridad de los corredores y el resto de asistentes”.

El Ayuntamiento también habilitará 5 puntos de cruce para peatones que serán los pasos subterráneos del metro de las calles Xátiva, Colón con Russafa, Colón con Sorní, Colón con Porta de la Mar, y plaza del Ajuntament.

Cortes del tráfico desde el viernes

Por otra parte, Jesús Carbonell ha recordado que los cortes del tráfico comenzarán el viernes, a partir de las 22 horas, en el entorno de la plaza de la Marató, en la Ciutat de les Arts i les Ciències, para permitir las labores de montaje de la zona de salida. Estos cortes afectarán a las calles Institut Obrer, Germans Maristes y el Puente de Montolivet. La zona permanecerá cortada al tráfico de manera selectiva hasta el sábado en que se ampliará al entorno de la Ciutat de les Arts i les Ciències, hasta las 22:00 horas de domingo en que finalice el desmontaje.

A partir del sábado, a las 22:00 horas, se realizarán cortes al tráfico generalizados en todas las calles afectadas por el recorrido de la prueba deportiva, que permitirán el acceso de los vecinos a los garajes y estacionamientos particulares. A partir del domingo a las 7:00 horas estos cortes se generalizarán y serán totales durante la realización de la carrera.

La prueba comenzará a las 8:15 horas del domingo, en la plaza de la Marató, con un total de nueve salidas, y la previsión es que finalice sobre las 15:10 horas en el interior de la Ciutat de les Arts i les Ciències.

Los policías destinados a la carrera irán abriendo las calles al tráfico cuando la cola de la carrera haya pasado por las mismas y se hayan retirado las vallas del recorrido. El tráfico quedará completamente restituido a partir de las 22:00 horas del domingo.

Por último, el concejal ha indicado que otro de los aspectos que debe tener en cuenta la ciudadanía son las restricciones al estacionamiento que van a producirse en muchas zonas de la ciudad. Tanto en las calles afectadas por el recorrido como en otras que, de manera indirecta, serán utilizadas como zonas de seguridad o salida y entrada de vehículos de emergencia, y ha reiterado “la importancia de informarse para planificar bien los desplazamientos que se vayan a efectuar el domingo por la mañana en la ciudad”.