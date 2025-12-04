Ya es oficial: Omari Moore deja de ser extracomunitario

Ya es oficial. La ACB ha actualizado este jueves su página web y ya recoge a Omari Moore como jugador europeo, por lo que dejará de ocupar plaza de extracomunitario con Valencia Basket.

El exterior taronja es uno de los tres jugadores de la plantilla que han estado estos últimos días con sus respectivas selecciones debido a las Ventanas FIBA. El de California fue convocado por Macedonia del Norte y disputó 32 minutos en la victoria de su nueva selección, lo que le permite estar inscrito en las competiciones con la nacionalidad europea.

Omari Moore, en el partido de este jueves ante Azerbaiyán. / FIBA

Un problema menos para Pedro Martínez

Con este cambio, Valencia Basket tiene actualmente dos extracomunitarios, los también estadounidenses Braxton Key y Kameron Taylor, que es el máximo que puede inscribir en cada partido. Cabe recordar que, hasta ahora, contar con tres extracomunitarios en plantilla suponía un pequeño quebradero de cabeza para Pedro Martínez, que tenía que elegir sí o sí a Moore, Key o Taylor como uno de sus descartes en cada partido de Liga Endesa. El nuevo pasaporte de Moore soluciona esa papeleta.

Se estrenó con victoria

Ahora, Moore se ha convertido en uno de los jugadores estrella de Macedonia y así lo demostró en su primer encuentro, ya que, aunque no brilló en anotación con apenas seis puntos, sí lo hizo con otros seis rebotes y nueve asistencias, en poco más de 32 minutos en pista.

Omari Moore, en su primer partido como internacional con Macedonia del Norte. / FIBA

El taronja, además, pudo celebrar su primera victoria como internacional, al vencer Macedonia a Azerbaiyán por un rotundo 87-49, con 25 puntos y 11 rebotes de Andrej Jakimovski.

Clave para Pedro Martínez

Con Valencia Basket su papel está siendo clave en este inicio de temporada. Moore se está erigiendo como un exterior explosivo, capaz de anotar tanto desde la larga distancia como penetrando con potencia el aro. En muchas ocasiones ha sido el encargado de desatascar al equipo en ataque con acciones de mucha clase.