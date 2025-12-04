Las cifras del Maratón Valencia: 7.600 debutantes, 7.300 corredores valencianos, 25.000 metros de vallas y 380.600 botellas de agua

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso que se celebra este domingo tiene a su alrededor un complejo contingente con cifras que apabullan, ya sea a nivel humano, desde el número de participantes, sus edades, nacionalidades, debutantes o voluntarios, como material: botellas de agua, vallas, aseos portátiles, contenedores de residuos o prendas de ropa.

Según los datos que maneja la organización de la carrera, el domingo están citados en la línea de meta un total de 36.000 participantes, mil más que el pasado año y seis más que en la cita de 2022. De todos los inscritos, un 77% son corredores, mientras que el 23% restante son corredoras. Además, 33 personas se han inscrito como no binarias. En este sentido, 7.869 atletas se enfrentarán por primera vez a un maratón, mientras que 16.727 debutarán por las calles de Valencia tras hacerlo en otras ciudadades. En cuanto a las nacionalidades, son 150 los países que estarán representados en el Maratón Valencia, siendo España el que mayor número concentra (11.901). Le siguen: Francia (5319), Reino Unido (3563), Italia (1995), Bélgica (1333), Polonia (1198), Países Bajos (1183), Alemania (1163), México (904) e Irlanda (853). También la provincia de Valencia será la más representativa, con 6494 corredores, por delante de Madrid (1495), Barcelona (855), Alicante (553) o Castellón (325). Con esa ensalada de datos, el 19% de corredores son de la C. Valenciana, el 14% del resto de España y el 67%, extranjeros. Además, el participante más joven cuenta con 18 años y el más veterano con 87. Sesenta corredores disputarán la prueba en la categoría con discapacidad y 459 en el running fallero.

Pero no solo el contingente del domingo será de 'runners'. La organización tiene preparado un nutrido grupo de personal humano para velar por la carrera: 2600 voluntarios, 275 personal sanitario voluntario (médicos, estudiantes de enfermería y medicina en sus últimos años, fisoterapuetas o psicólogos), 68 médicos (50 de ellos en carrera), 62 especialistas en enfermería de cuidados críticos, 48 técnicos de emergencia médica, 18 patinadores reanimadores, 6 fisioterapeutas y dos podólogos. A nivel logístico: 30 ambulancias, dos hospitales de campaña, un vehículo de intervención rápida, dos unidades de enfermería, ocho piscinas de hielo y 56 desfibriladores.

Una imagen del pasado Maratón Valencia / F. Cabaluig

Vallas, contenedores, alfombra y botellas de agua

Preparar una carrera con una distancia de 42 kilómetros obliga, por ejemplo, a disponer de 25.270 metros lineales de vallas para marcar todo el trazado. También 935 metros lineales de barreras New Jersey. A esto se añanen las más de 1700 vallas que ha preparado el Ayuntamiento de València para regular el tráfico y ordenar los itinerarios alternativos. Así, la organización del Maratón Valencia pone en las calles de la ciudad, 752 aseos portátiles, 473 contenedores de reciclaje, y ha utilizado más de 5000 metros cuadrados de alfombra azul para la meta así como 630 litros de pintura para marcar el recorrido. Para los corredores, se han preparado más de 380.600 botellas de agua y 71.600 litros de bebida isotónica, además de 105.000 geles energéticos. Asimismo, se ha preparado un