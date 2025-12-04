Novedades en la convocatoria para el Cartagena - Valencia
El conjunto valencianista ha volado este jueves a tierras murcianas para el choque copero
El Valencia CF afronta esta noche en Cartagena su segunda eliminatoria de la Copa del Rey. El conjunto de Carlos Corberán ha volado esta misma mañana hasta tierras murcianas con el claro objetivo de pasar de ronda ante el equipo cartagenero, que milita en la 1ª RFEF.
El entrenador valencianista ya adviritó ayer que al Valencia "nunca le va a molestar jugar la Copa, al contrario, queremos aprovecharla para seguir creciendo, que nos ayude a ser mejor equipo y demos pasos en identidad de juego. La afrontamos con responsabilidad, seriedad e ilusión”. De hecho, alertó que el Cartagena "es un equipo muy combinativo, bien trabajado, un equipo hecho para ser protagonista en su liga y no para estar a merced del rival. Intenta asociarse, combinar y está muy bien organizado defensivamente. Nos va a exigir”. En este sentido, avisó que “la mayoría de los jugadores del Cartagena tienen mucha y buena trayectoria en la Segunda División, incluso algunos en Primera División. Esto habla del nivel que tienen, es históricamente un equipo de Segunda, no de Primera RFEF. Es un partido exigente y vamos a jugarlo con la mayor de las ambiciones”.
Ante esa tesitura el Valencia viaja a Cartagena con todo para no pasar apuros y evitar ser uno de los equipos de Primera (ayer cayó el Girona en Ourense y el Antoniano llevó al Villarreal a los penaltis) apeados en la segunda ronda del torneo del KO.
Así, la expedición de Mestalla se ha desplazado con las bajas de Diakhaby, por lesión, y Tárrega, por molestias. Por contra, Largie Ramazani vuelve a una lista varias semanas después de su lesión. Corberán también ha echado mano del filial y Panach, Otorbi e Iranzo completan la convocatoria.
Cambios en el once
Se espera que Corberán meta cambios en el once con los menos habituales y la idea es que jugadores como Dimitrievski, Foulquier, Santamería, Ugrinic, Raba y el propio Ramazani disfruten de minutos y dar descanso a los futbolistas que más carga de partidos acumulan, ya que el Valencia se medirá al Sevilla solo tres días después en Mestalla.
