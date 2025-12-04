Trent Alexander-Arnold se vuelve a lesionar y no volverá a jugar este año

Las lesiones en defensa traen de cabeza a Xabi Alonso en sus primeros meses al frente del Real Madrid. Y, particularmente, en el lateral derecho. De nuevo, el técnico donostiarra tendrá que inventar soluciones. Estaba lesionado Dani Carvajal y ahora se vuelve a incorporar a la enfermería Trent Alexander-Arnold.

Ninguno de los dos jugará más en 2025. El capitán tiene alguna opción de reaparecer de cara a la Supercopa, que se disputa la semana de Reyes, pero el inglés permanecerá en el dique seco alrededor de dos meses. Tras retirarse del partido de este miércoles contra el Athletic, hoy el club ha informado de que padece "una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda".

Alivio con Camavinga

Trent notó la dolencia a los diez primeros minutos de la segunda mitad en San Mamés, teniendo que ser sustituido por Asencio. Poco después también cayó Camavinga, aunque lo del francés parece un esguince leve que, como mucho, le obligue a descansar este domingo contra el Celta.

La del exlateral del Liverpool es la segunda lesión del curso, tras perderse mes y medio de competición entre septiembre y octubre. Entre unas cosas y otras, Trent solo ha podido disputar 500 minutos en lo que va de curso, lo que también ha ralentizado su adaptación al Real Madrid.

Como sucedió al comienzo del otoño, su lesión coincide con la de Carvajal, por lo que Alonso tendrá que volver a recurrir a Valverde como alternativa. Aunque el uruguayo ya ha dejado claro que no le gusta jugar en esa demarcación. La otra opción, más conservadora, es desplazar a Asencio al lateral.