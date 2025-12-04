El Valencia BC, ante el reto de asaltar el Pireo

El Valencia Basket vuelve a la acción tras el parón por los partidos de las selecciones nacionales visitando la pista de uno de los equipos más en forma de la competición, el Panathinaikos AKTOR Athens (viernes 5, 20:15h, Telekom Center Athens, Movistar+ Plus) en un encuentro correspondiente a la jornada 14 de la EuroLeague. No será tarea fácil para el equipo taronja volver a sumar como visitante en la Euroliga en la cancha de un rival que solo ha perdido un partido como local (ante el FC Barcelona el 3 de octubre), que hace más de dos meses que no conoce la derrota en casa y que encadena una racha de siete victorias consecutivas. Y que además se ha mostrado como el mejor equipo ofensivo de la competición en los últimos siete partidos, un reto titánico para un Valencia Basket que presenta los mejores números defensivos en ese mismo lapso de partidos. Con un balance histórico general igualado que se desequilibrará tras este encuentro, el equipo taronja ha podido salir del OAKA con el triunfo en dos de sus seis visitas anteriores. El equipo taronja afronta este partido con las ausencias de Xabi López-Arostegui (lesión muscular en la pierna derecha) y Braxton Key (que sigue con su recuperación tras tener que retirarse del último partido). Valencia Basket comienza esta jornada en la séptima posición de la EuroLeague con un balance de 8-5.

El Panathinaikos AKTOR Athens llega a este partido con una de las mejores rachas de la competición tras haber encadenado cuatro victorias antes del parón, lo que le ha permitido subir hasta la tercera posición con un 9-4 en su casillero. Además de la referencia ofensiva que pone Kendrick Nunn y la versión más reboteadora de Juancho Hernangómez dentro de una plantilla cargada de talento con uno de los mejores cuartetos exteriores del torneo con el que forman el propio Nunn, Sloukas, Grant y TJ Shorts, esa dinámica positiva ha coincidido con la llegada de Kenneth Faried, que llegó desde Taiwan hace un mes por las lesiones en el juego interior del equipo verde y que ha tenido un rendimiento tan bueno que ha sido elegido como MVP del mes de noviembre en la Euroliga. El conjunto griego mantiene la ausencia de Mathias Lessort mientras que Cedi Osman y Richaun Holmes son duda para este partido.

Séptima visita al OAKA

El encuentro de este viernes supondrá la séptima visita del Valencia Basket al OAKA (conocido ahora como Telekom Center Athens) para medirse al Panathinaikos en la EuroLeague. El equipo taronja ganó en su primera visita (69-73 en la temporada 2009-10) y en la campaña 2022-23 cortó una racha de tres derrotas consecutivas al imponerse por 91-92 con un triple ganador de Chris Jones sobre la bocina final del partido. En el último precedente, contundente victoria local por 90-73 con Lessort (28 valoración) como jugador más destacado de los verdes.

Pedro Martínez, contra los "parones"

El entrenador de Valencia Basket Pedro Martínez señalaba en la previa de este partido que “por encima de ganar, que a lo mejor como tú bien dices es muy difícil y no puede ser que todo sea el ganar o el perder, el objetivo es intentar hacer el mejor partido que podamos. Estar en nuestros máximos en rendimiento, en esfuerzo, en intensidad y competir. Ese sí que es un objetivo, competir por encima del resultado, que es hacer las cosas bien y lo que entrenamos intentar llevarlo a la práctica. Que nuestros valores como equipo se vean desde el minuto 1 al minuto 40. Si eso te da para ganar, genial, y si no te da para ganar te va a servir para el siguiente partido. Estas ventanas, estos parones seguramente no es lo ideal en el sentido de que te cortan un poco el ritmo de los equipos, pero es lo que hay. Por ejemplo Montero llegó ayer por la noche. Reuvers llegó antes, jugó también el lunes, pero el miércoles ya pudo entrenar porque estaba más cerca, en Bélgica. Pero Montero, entre que es el que jugó el partido más tarde y que luego pues estaba muy lejos, solamente ha hecho el entreno de hoy y el chico andaba un poco perjudicado por todo el tema del jet lag”.