El via crucis del 'tapering'

Es jueves o, en otras palabras, quedan tres días para mi primer maratón. Hoy he realizado el último entrenamiento antes de la gran cita del domingo. Cuarenta minutos de rodaje suave, que han sabido a poco. De hecho, no sabía ni qué recorrido realizar porque ninguno cuadraba con el tiempo marcado. Tras tantas tiradas largas, series y ejercicios, me he quedado con las ganas de hacer más, aunque me quedo con las buenas sensaciones de estos últimos entrenamientos y con el deseo de que se mantengan ese día. Ha sido corto, pero lo he disfrutado.

Y ahora me pregunto qué haré el viernes o el sábado sin poder calzarme las deportivas y salir a correr. Sé que toca descansar, así que relax, series de Netflix, estiramientos y algún paseíto corto. Y nada más, que ya correré bastante el domingo. Y, sobre todo, estos días toca disfrutar de uno de los momentos más esperados. Recoger el dorsal en Feria Valencia, un paso más hacia esa salida tan esperada. Una foto más para ese álbum runner.

Debo admitir que este último tramo de preparación está siendo el más complicado, sobre todo a nivel mental, ya que debo compaginar el descanso con los últimos entrenamientos más suaves. Y lo reconozco: No lo llevo bien. Me surgen miles de dudas. ¿Y si no estoy preparada? ¿Y si pierdo forma? ¿Y si salgo a trotar un poco? Pero entonces sale mi yo más racional. Y me pide que frene, que siga el calendario marcado y que me centre en descansar y recargar fuerzas para estar al 100 %. Y me asusta porque, entre tanto descanso, me siento las piernas más pesadas. Y las dudas vuelven a mi cabeza. Y entonces abro el chat y le pregunto a una compañera del club que también va a correr por primera vez para ver si ella se siente igual. Y, tras su respuesta, me quedo más tranquila. Todo está en mi cabeza, esa que saca lo mejor y lo peor de mí y con la que voy a tener que lidiar estos días sin volverme loca.

Leí que esta última fase de la preparación del maratón se conoce popularmente como el via crucis del 'tapering'. Para esa gente que no está metida en este mundo, es un poco esa ansiedad o temor que aparece estos últimos días previos al maratón al tener que reducir progresivamente el volumen de entrenamiento con el objetivo de que el cuerpo llegue de la mejor forma al gran día. El proceso, que suele durar en torno a dos semanas, supone una reducción del volumen de carga cercano al 60 %.

El Strava, sin duda, ha sido una prueba de ello. Si hace un mes, esta aplicación que se ha puesto tan de moda entre los runners marcaba entre 80 y 90 kilómetros semanales con tiradas largas que han alcanzado los 33 kilómetros, estas dos últimas semanas no he superado los 45 kilómetros. Y no es porque no haya cumplido con la retina. Revisar las estadísticas antiguas y ver la flecha de descenso, tanto en las horas de entrenamiento como en la distancia, no ayuda. Y da rabia, pero, a veces, menos es más. Supongo que esa sensación la tendrá hasta la élite, ya sea tu primer maratón o el que hace veinte. Así que nos toca lidiar con lo que nos queda para vernos en la línea de salida.