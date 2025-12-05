Maratón Valencia: Consejos de tráfico para acudir al Valencia Basket - Gran Canaria
La afección del Maratón obliga a tomar rutas alternativas o desplazarse en transporte público al Roig Arena
València vivirá este domingo Maratón Valencia,una prueba que además del contingente humano y material para su desarrollo, requiere de un amplio dispositivo de tráfico y seguridad. La carrera, según las previsiones , dará inicio a las 8:15h y finalizará sobre las 15:20h. El recorrido de la prueba deportiva discurrirá por gran parte de los principales ejes viales de la capital. A esto se suma, el partido de baloncesto femenino entre el Valencia Basket y el SPAR Gran Canaria (“Roig Arena” a las 15:30h) y el encuentro de Liga entre el Valencia CF y el Sevilla FC en Mestalla (16:15h). Con todo ello, más de medio millar de agentes de la Policía Local se desplegarán por la ciudad. MetroValencia ofrece transporte gratuito.
Cortes de tráfico en el entorno del Roig Arena
Con la finalidad de garantizar la seguridad de todos los asistentes al partido y resto de usuarios de la vía, está planificado que se realicen cortes de tráfico en los horarios que se indican a continuación:
-Entre 14:00h y las 15:45h, para facilitar la movilidad peatonal en el entorno del pabellón “Roig Arena” antes del inicio del partido, estará cortada la c/Bombero Ramón Duart sentido c/Antonio Ferrandis desde c/Ángel de Villena.
-Entre las 17:30h y las 18:00h, para facilitar la movilidad peatonal en el entorno del pabellón “Roig Arena” tras la finalización del partido; estará cortada la c/Bombero Ramón Duart desde la Av. Hermanos Maristas hasta la Av. Antonio Ferrandis.
Recomendaciones para ir al Roig Arena
Ante la afección de tráfico causada por el Maratón Valencia, se han lanzado una serie de recomendaciones para los aficionados que acudan al pabellón Roig Arena al partido entre las chicas de Valencia BC y el Gran Canaria.
- Metro: mediante la línea 10 y la estación “Cuatre Carreres”.
- Autobús de la EMT, a través de las líneas 7, 13, 35 y 99.
- Transporte privado: A través del Bulevar Periférico Sur, o Av. Ausias March, o Av. Antonio Ferrandis; o por sus accesos desde la V-30, la V-31 o V-15.
- Si se accede por la zona norte de la ciudad, hacerlo a partir de las 14:00h, a través de la rotonda del Mirador, Av. Naranjos, c/Luis Peixó, c/Marino Blas de Lezo, c/Serrería, c/Ibiza, c/Menorca rotonda de CC AQUA, Puente del Assut de l´Or, Av. Antonio Ferrandis.
- El parking de estacionamiento de vehículos del “Roig Arena” sito en c/Hermanos Maristas 16 tendrá su acceso abierto al tráfico, desde la c/Ebanista Caselles, a partir de las 13:00h.
- Si el desplazamiento se realiza en bicicleta, utilizar los aparcamientos para bicicletas habilitados en la zona y las estaciones de “Valenbisi”.
- Seguir las indicaciones de los agentes de la Policía Local de Valencia y la información en tiempo real del Centro de Gestión de Tráfico, tanto a través de sus paneles informativoscomo de la plataforma WAZE (también Google Maps).
