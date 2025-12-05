Darius Thompson lidera a un enorme Valencia Basket en Atenas

Ni infierno griego ni el gran partido de Kendrick Nunn y TJ Shorts pudieron con el Valencia Basket, que se vuelve de Atenas con un triunfo de prestigio (79-89) y con un partidazo para el recuerdo de Darius Thompson, clave en los momentos decisivos y autor de 19 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias, para un total de 28 de valoración. Un recital que no quita el triunfo del Valencia BC se sustentara también en un mejor juego coral, al margen de la superioridad en el rebote, que le permite igualar al Panathinaikos en la clasificación con un balance de 9 victorias y 5 derrotas..

Con el descarte de Jean Montero tras su periplo de vuelos internacionales en las ventanas FIBA, Pedro Martínez salió de inicio con Darius Thompson, Omari Moore, Kameron Taylor, Matt Costello y Neal Sako.

Un momento del partido entre el Panathinaikos y el Valencia Basket / VBC

El eléctrico TJ Shorts no tardaba en abrir el marcador en la primera posesión, pero Taylor respondió acto seguido con dos triples consecutivos antes de que Sako se colgara del aro para poner el 3-8 en unos primeros minutos de color taronka.

Pero ante el Panathinaikos, cualquier ventaja es insuficiente y en un visto y no visto, Nunn, un triple de Juancho Hernangómez y un 2+1 de TJ Shorts devolvieron la ventaja a los locales. Reuvers, ya en pista junto a Pradilla poco después de los tres minutos, sumaba de tres para empatar pero siete puntos consecutivos de un inspirado Nunn ponían un inquietante 18--11.

Pese a ello, el Valencia BC no cambiaba su plan de partido y tras un rebote ofensivo, los taronja sumaban dos triples en las manos de Moore y Costello, para reducir la diferencia a un ajustado 18-17. Aún hubo tiempo para la lucha bajo los aros con intercambio de canasta de Faried y Sima, aunque fue Mitoglou quien cerró el primer cuarto con un 22-19.

Segundo cuarto

El mismo ala-pívot griego abría el marcador en la vuelta a la pista, en la que pese a la rápida respuesta de Moore, TJ Shorts y Grant, con un triple, pusieron la máxima diferencia en el marcador (30-21).

El carácter y talento taronja les volvía a acercar en un visto y no visto, con intensidad defensiva, cuatro puntos seguidos de Darius, un triple de Pradilla y un 2+1 de Puerto que obligaban a Ergin Ataman a parar el partido, con 32-31 en el marcador.

En la vuelta a la pista, Badio sumaba desde el 6,75 para poner por delante al Valencia Basket a 4:11 del descanso, aunque el Panathinaikos aprovechó también el potencial de sus exteriores para sumar de tres en tres en las manos de Sloukas, TJ Shorts y un Nunn que cerró la primera parte con un 44-38 después de que los taronja no supieran sacar provecho de una última acción de pizarra a poco más de tres segundos.

0-9 tras el descanso

El Valencia Basket salía en tromba tras el descanso, con un parcial de 0-9 con puntos de Taylor, Pradilla, Moore y un Darius que sumaba desde el 6,75. Ataman paraba el partido de inmediato y lograba frenar la sangría, con Nunn asumiendo de nuevo la responsabilidad ofensiva para devolver la igualdad (50-50).

El duelo anotador Sloukas-De Larrea protagonizaba los siguientes minutos, aunque fueron Darius y Taylor quienes relanzaron a los taronja al final del tercer período, con dos nuevos triples, el último de ellos sobre la bocina tras una rápida transición.

Con ventaja al último cuarto

Con 61-65 arrancaba el último cuarto, en el que tras varios fallos en el tiro exterior visitante, Nunn reducía la diferencia a dos puntos. Nada preocupante si los taronja lograban mantener su acierto en el tiro, como así sucedió con los triples de Taylor y un Reuvers al que acompañaban sus padres desde la grada.

Sako, tras un saque de fondo, machacaba el aro para poner el 65-75 que bajaba los decibelios del Telekom Center Athens (antiguo Oaka). TJ Shorts y Nunn, con un espectacular mate, reducían las diferencias a un 74-77, pero en el momento decisivo, emergió de nuevo un estelar Darius Thompson para relanzar a los taronja tras un mate ante Juancho y sumar dos tiros libres después.

Los nervios llegaban a los de Ataman, precipitados en sus posesiones mientras veían correr el reloj, los taronja cerraban bien el rebote defensivo y Badio echaba un jarro de agua fría sobre la afición local sumando de tres para poner el +11 (74-85).

El partido estaba en el bolsillo, pero dos tiros libres de Juancho y un 2+1 de Mitoglou pusieron el 79-85 a falta de 52 segundos. Costello, sin acierto en el tiro, fallaba de tres y cuando los locales tenían posesión y algo menos de medio minuto para intentar el milagro, Nunn estropeó las esperanzas locales con un codazo señalado con antideportiva que dejaba ya en bandeja el triunfo a los taronja, que remataron el duelo desde el tiro libre con Taylor y con una bandeja final de Darius.

Todo un golpe de efecto de los taronja, que escalan posiciones en la parte alta de una clasificación que lidera el Hapoel Tel Aviv.