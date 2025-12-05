Guía del Maratón de Valencia 2025: Todo lo que tienes que saber si vives en València o vienes a correr

El 7 de diciembre será el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich. Esta edición será la más multitudinaria de la historia de València con 36 mil dorsales vendidos para la carrera organizada por Valencia Ciudad del Running. El evento es prestigioso a nivel internacional y convierte a la ciudad en la capital del deporte durante todo un fin de semana.

La 42k no mueve solo a corredores, así que aquí traemos toda la información que debes saber sobre el Maratón Valencia que durará cuatro días.

Toda la información para los aficionados

Esta fiesta del deporte no se queda solamente en la carrera del domingo. Desde el jueves, 4 de diciembre, comenzará con la Expo 42k Feria Valencia que tanto corredores como aficionados deberán visitar obligatoriamente. Los participantes de la Maratón recogen aquí su dorsal y la bolsa de la carrera que contiene varios productos y la camiseta oficial.

El público en general podrá disfrutar en el recinto del ambiente, charlas y los 'stands' de los patrocinadores. El horario será para el jueves de 17:00 horas hasta las 21:00 horas. El viernes, 5 de diciembre, estará abierta de 9:00 a 21:00 horas y el día anterior al evento de 9:00 a 19:00 horas.

Además, el viernes y el sábado, de 11:00 a 19:00 horas, la pasarela de meta ubicada en el lago de la Ciutat de les Arts i les Ciències permanecerá abierta para aquellos que la quieran visitar y hacerse fotos.

Recorrido y horario de la carrera

A partir de las 8:15 horas del domingo 7 de diciembre, los corredores comenzarán su camino hacia los 42 kilómetros del recorrido. La salida será por oleadas y la carrera finalizará a las 15:15 horas, siendo el tiempo máximo oficial para finalizar la carrera 5 horas y media.

Recorrido del Maratón Valencia / VCRUNNING

Aparcamientos habilitados y Fan Zones

Para animar a los corredores, Valencia Ciudad del Running ha establecido varias zonas para que los aficionados se concentren. A lo largo de los 42 kilómetros del recorrido, habrá cerca de un centenar de Fan Zones. La ubicación exacta de todas ellas se puede encontrar en su página web.

La organización pondrá a disposición dos párkings que se encuentran cerca de la salida. Ambos a partir de las 6:00 horas, el párking del oceanográfic y el del centro comercial Aqua estarán disponibles, por lo que en total hay unas 3600 plazas habilitadas.

¿Puedo verla por televisión?

Sí, la organización ha anunciado que la carrera del domingo se podrá seguir por televisión a través de una amplia cantidad de canales. En su página web ofrecerán la retrasmisión en español e inglés. Por televisión, #Vamos, TeleDeporte, Eurosport y À Punt emitirán todos los detalles de la mañana.

Para finalizar la fiesta, ese mismo día, 18:00 a 22:00 horas, en la discoteca Mya se celebrará la Medal Party para todos los que hayan comprado su entrada.

Los eventos paralelos durante el finde

Junto a la Expo 42k Feria Valencia, durante el fin de semana la maratón se podrá palpar con varios eventos paralelos. El primero de ellos será el viernes, 5 de diciembre, a las 18:00 horas en el recinto de la exposición y será una charla gratuita en la que se proporcionarán consejos útiles relevantes para los debutantes del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich.

El ritmo no decaerá y el sábado por la mañana se llevará a cabo un entrenamiento acompañado de un almuerzo patrocinado. Para participar hay que conseguir entrada previamente. El mismo día, se celebrará la Paella Party, en la que los participantes podrán disfrutar del ambiente y la gastronomía valenciana.

Por la mañana del día 6 de diciembre, los más pequeños también pordrán vivir lo que significa el Maratón Valencia con el mini maratón. Esta será una prueba no competitiva en la que todos recibirán una mini bolsa y una medalla conmemorativa de la experiencia. Para ser inscrito, habrá que abonar una cantidad de 3 euros que irán destinados en su totalidad a la Fundación Pequeño Deseo.

Normas curiosas que debes saber

La organización ha facilitado un reglamento al público y a los corredores y en él se pueden ver algunas normas curiosas. En caso de acceder a la meta con niños en brazos o de la mano serás descalificado, al igual que si corres acompañado de tu mascota. También podrían invalidar tu participación si orinas fuera de los WC's habilitados o si regresas a la carrera después de haber cruzado la meta.

Con toda esta información, ya estás listo para disfrutar de la Maratón València este fin de semana tanto si participas como si eres un aficionado.