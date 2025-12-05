El Maratón del millón de euros

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso, más allà del reto de deportivo, y casi vital, de miles de corredores y corredoras, también ofrece suculentos premios económicos para los participantes élite. El más importante, un millón de euros para el atleta que bata el récord del mundo: 2:00:35, en categoría masculina, y 2:09:56 para féminas.

El premio del millón de euros se instauró por primera vez el pasado año. Lo anunció Juan Roig, mecenas de la prueba deportiva, en 2023, tras venver aquella prueba Sisay Lemma, que batió el récord de la prueba al completarla en 2:01:48. El tiempo fue algo más de un minuto por encima del tiempo que estableció Kelvin Kiptum en Chicago ese mismo año al firmar un registro de 2:00:35, actual récord mundial. "Queremos anunciar que cuando se bata el récord del mundo, daremos un millón de euros, si lo hace en Valencia. Le daremos medio millón Paco (Borao) y otro medio yo al que gane, porque una de nuestras ilusiones es que se bata el récord en Valencia", apuntó entre risas Roig. En 2024, el millón se quedó sin ganador.

Además del millón de euros, el Maratón Valencia Trinidad Alfonso premiará con 30.000 euros al que supere el récord de la prueba valenciana, situado en el 2:01:48 para hombre y 2:14:58 para mujeres. También obtendrá 25.000 euros por batir el récord de España: 2:05:48 (masculino) y 2:21:27 (femenina).

Por último, la organización ha establecido una serie de bonus para los doce primeros clasificados. Desde los 75.000 euros para el ganador y ganadora, si bajan del 2:04:00 (hombres) y 2:19:00 (mujeres) a los 25.000 € por marcas por encima del 2:06:00 y 2:22:00; a los 45.000 euros y 18.000 euros para el segundo y los 30.000 y los 10.000 para los que completen el podio. Para los clasificados entre el cuatro y el doce, los premios van de 18.000 euros a los 1.000, en función de los tiempos.