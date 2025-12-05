Calles cortadas en València y puentes y túneles cerrados por el Maratón del domingo: horas y zonas afectadas

València vivirá este domingo Maratón Valencia, una prueba que además del contingente humano y material para su desarrollo, requiere de un amplio dispositivo de tráfico y seguridad. La carrera, según las previsiones , dará inicio a las 8:15h y finalizará sobre las 15:20h.

El recorrido de la prueba deportiva discurrirá por gran parte de los principales ejes viales de la capital. A esto se suma, el partido de baloncesto femenino entre el Valencia Basket y el SPAR Gran Canaria (Roig Arena a las 15:30h) y el encuentro de Liga entre el Valencia CF y el Sevilla FC en Mestalla (16:15h).

Con todo ello, más de medio millar de agentes de la Policía Local se desplegarán por la ciudad. MetroValencia ofrece transporte gratuito.

Calles cortadas en València por el Maratón

A las 6:00h se refuerzan los cortes realizados, desde las 22:00h del sábado 6/12, en la zona de salida en Plaza Maratón y Av. Profesor López Piñero, y el puente de Monteolivete en ambos sentidos; asi como en la zona de boxes de salida que comprende el perímetro formado entre la Av. Antonio Ferrandis, la Av. Ausias March, la Av. de la Plata, la Av. Profesor López Piñero.

A las 7:20h los accesos a la Plaza de Europa, la Av. Tomas de Montañana en ambos sentidos hasta la Av. Baleares y Av. de Baleares hasta la c/Pintor Maella.

A partir de las 7:45 las siguientes calles: Baleares, Juan Verdeguer, JJ Domine en ambos sentidos, Marcos Sopena, Eugenia Viñes, Acequia de la cadena, Naranjos en ambos sentidos, Reina, Puerto, Eduardo Boscá y Alameda en ambos sentidos entre el Puente del Ángel Custodio y la Plaza de Zaragoza.

A partir de las 8:00h las siguientes calles: Ramón Llull, Blasco Ibáñez en ambos sentidos entre rotonda del Cardenal Tarancón y Serrería, Cataluña, rotonda del Mirador, Ronda Norte en sentido contrario a la circulación hasta la rotonda de Alboraya, Alfahuir en sentido contrario a la circulación hasta Valladolid, Valladolid, Dolores Marqués, Primado Reig entre Emilio Baro y Almazora, Botánico Cabanilles, General Elio, Alameda en ambos sentidos entre el puente del Real y la plaza de Zaragoza, Aragón sentido V-21 y rotonda Cardenal Tarancón.

A partir de las 9:00h las siguientes calles: San Pio V, Trinidad, Cronista Rivelles, Guadalaviar, Llano de Zaidía, Mauro Guillén, puente de las Artes en ambos sentidos, Guillem de Castro, Blanquerías, Conde Trenor, Pintor López, Plaza Tetuán, General Tovar, Paz, Marques de Dos Aguas, Poeta Querol, Barcas, Plaza Ayuntamiento, Periodista Azzati, San Vicente, plaza San Agustín, Guillem de Castro, Ángel Guimerá, GV Fernando el Católicoen sentido contrario al de la circulación hasta Pechina, Puente de las Glorias Valencianas(Ademuz) en ambos sentidos, Pio XII en sentido contrario al de la circulación hasta Av. de Campanar, Valle de la Ballestera en sentido contrario a la circulación hasta Castielfabib, Valle de la Ballestera hasta Hernández Lázaro, Valle de la Ballestera en sentido contrario hasta Pio Baroja, Pio Baroja en sentido contrario al de la circulación, puente del 9 de Octubre en sentido contrario al de la circulación.

A partir de las 9:20h las siguientes calles: 9 de octubre en sentido contrario al de la circulación, Tres Cruces en sentido contrario al de la circulación hasta Archiduque Carlos, Archiduque Carlos en sentidocontrario al dela circulaciónhasta Av.del Cid,Av. Cidhasta PérezGaldós, SanJose de Calasanz, San Francisco de Borja, Pintor Benedito, Plaza de España, San Vicente, Játiva, Colón, Porta de la Mar, Navarro Reverter, Plaza de América en sentido contrario al de la circulación, Jacinto Benavente en sentido contrario a la circulación y Alcalde Reig en sentido contrario al de la circulación hasta la plaza Monteolivete.

Todos los horarios de corte de tráfico se realizarán teniendo en cuenta que el montaje de las zonas de avituallamiento, arcos publicitarios, alfombras de control de paso, de vallados y otros elementos de protección como new Jersey o conos, puede que requieran cortar o restringir el acceso a algunas vías con anterioridad al inicio de los cortes señalados; bien porque representan tras su montaje un obstáculo en la calzada o bien para dar cobertura vial mientras se realizan esas labores.

Puentes cerrados en València por el Maratón y cuándo se abrirán

Puente del 9 de Octubre: -Sentido Av.TresCruces abierto toda la mañana. -Sentido Av.Pio Baroja cerrado a las 9:00h y abierto a partir de las 15:00h. Puente de Campanar: -Sentido Av. Pérez Galdós cortado actualmente porobras, excepto autorizados. -Sentido Av.Maestro Rodrigo abierto toda la mañana debido a la inversión del tráfico del túnel de Tirso de Molina a Menéndez Pidal. Puente de las Glorias Valencianas (Ademuz): -En ambos sentidos cerrado a las 9:00h y abierto a partir de las14:30h Puente de las Artes: -Sentido c/Guillem de Castro cerrado a las 9:00h y abierto apartir de las14:45h. -Sentido c/Padre Ferris cerrado a las 9:00h y abierto apartir de las 13:30h. Pont de Fusta: -Sentido único hacia c/Conde Trenor cerrado a las 9:00h y abierto a partir de las 14:45h Puente de la Trinidad: -Sentido único hacia c/Albora yacerrado a las 9:00h y abierto a partir de las 14:45h. Puente del Real: -En ambos sentidos cerrado a las 8:00h y abierto a partir de las 14:45h. Puente de la Exposición: -Sentido único hacia el Paseo de la Alameda cerrado a las 8:30h y abierto a partir de las13:15h. Puente de las Flores-Rita Barberá: -Sentido único hacia el Paseo de la Alameda cerrado a las 8:30h y abierto a partir de las 13:15h. Puente de Aragón: -Sentido Plaza de Zaragoza cerrado a las 8:00h y abierto a partir de las 15:15h. -Sentido G.V.Marqués del Turia cerrado a las 8:20h y abierto a partir de las 15:15h Puente del Ángel Custodio: -Ena mbos sentidos cerrado a las 7:45h y abierto apartir de las 15:30h. Puente del Reino: -Sentido Paseo de la Alameda cerrado a las 7:45h y abierto a partir de las16:00h. -Sentido c/Alcalde Reig cerrado a las 9:20h y abierto a partir de las16:00h. Puente de Monteolivete: -Permanecerá cerrado en ambos sentidos desde el viernes 5/12 a las 22:00h y se abrirá al tráfico el domingo 7/12 a las 21:00h Puentedel´Assutde l´Or: -Sentido centro comercial “ElSaler” abierto toda la mañana conrestricción de carriles. -Sentido centro comercial “Aqua” cerrado a las 7:45h (excepto autorizados) y abierto a partir de las 12:45h. Puente de Astilleros: -Sentido Nazaret abierto toda la mañana. -Sentido Malvarrosa cerrado a las 8:00h y abierto a las10:15h,utilizando tras su aperturala travesía interior del puerto por el vial de la Marina Real para salir a Eugenia Viñes.

Los túneles cortados por el Maratón del domingo en València

El túnel bajo la rotonda de los Anzuelos, estará cortado únicamente en el sentido de Fernando Abril Martorell hacia Antonio Ferrandis, desde las 7:15h hasta las 15:15h, excepto autobuses EMT.

El túnel del Saler (Profesor López Piñero) estará abierto en ambos sentidos. De entrada a la ciudad se desviará el tráfico en la rotonda de Monteolivete hacia Av. de la Plata.

El túnel de la Av. de Cataluña/V-21, permanecerá abierto en ambos sentidos. En el sentido de entrada se desviará el tráfico por la c/Amadeo de Saboya. El acceso al túnel de la V-21 de salida desde la c/Clariano también estará abierto.

El túnel de Hermanos Machado permanecerá abierto en ambos sentidos.

El túnel de Peset Aleixandre/Primado Reig estará abierto en ambos sentidos. En el sentido hacia Primado Reig se desviará el tráfico hacia la c/Almazora o hacia la Av. de Alfahuir.

El túnel de Mauro Guillem estará cortado de 7:15h a 14:15h.

El túnel de Ángel Guimerá permanecerá abierto para dar salida al tráfico de la zona centro accediendo a Guillem de Castro desde la c/Quevedo por la Av. del Oeste.

Los túneles de Pechina estarán cortados sus accesos desde las 7:15h hasta las 15:15h.

El túnel de la Av. Cortes Valencianas estará cortado únicamente de entrada, desviándose el tráfico por su parte superior, a la altura de la Gasolinera de la c/Padre Barranco, desde las 8:30h hasta las 14:30h aproximadamente. El tráfico desviado será redirigido en el cruce de la Av. Cortes Valencianas/Pio XII hacia la Av. General Avilés.

Mapa previsto del trazado del Maratón Valencia / 65