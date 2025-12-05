La ruta panorámica por València que harán los corredores del Maratón: recorrido y horarios de paso por cada calle

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich se celebra el domingo 7 de diciembre, aunque la gran cita para los runners y aficionados ha empezado mucho antes. Los días previos también están cargados de eventos, ambiente festivo y cortes de tráfico en València.

Además de los cortes durante la propia carrera, el Ayuntamiento de València ha avisado de que a partir del viernes ya habrán pasos cerrados a la circulación con motivos preparativos. La zona más afectada será la de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en cuyas inmediaciones se situará la salida y la meta.

El recorrido del Maratón de Valencia

Los 42 kilómetros del Maratón Valencia recorren las calles de la capital visitando una gran cantidad de plazas, calles y avenidas emblemáticas. Circulará por una parte importante de València y comenzará y terminará en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

A continuación podrás consultar el mapa del recorrido y los tiempos de paso:

Recorrido del Maratón Valencia / VCRUNNING

El orden en el que los runners recorrerán la ciudad y los tiempos de paso están recogidos en la siguiente tabla:

Orden y horario de paso Maraton Valencia / VCRUNNING

Cortes de tráfico en las calles de València

Cuatro serán los accesos cortados a las inmediaciones del lugar en el que estará la salida y la meta de la carrera del domingo. La zona afectada será alrededor de la Ciudad de las Artes y las Ciencias debido a los preparativos para que esté todo al nivel que merece una de las mejores carreras del mundo del running.

Algunos de ellos se solaparán con la carrera ya que durarán hasta después incluso de la Medal Party que se celebrará en la discoteca Mya.

Todas las calles cortadas por el Maratón

La avenida Germans Maristes y la avenida Institut Obrer de València tendrán cortes intermitentes entre el viernes 5 a las 22:00 horas hasta el sábado 6 a las 6:00 horas. A partir de las 22:00 horas del sábado hasta el domingo a las 14:00 permanecerán cerradas totalmente al tráfico.

Los demás puntos cortados serán: La Calle Alcalde Reig - en dirección al centro- desde el sábado 6 a las 21:00 horas hasta el domingo 7 a las 18:00 horas; el Passeig de L'Albereda el sábado 6 de 6:00 a 14:00 horas; y el Pont de Montolivet junto a la avenida Professor López Piñero desde el viernes 5 a las 22:00 horas hasta el domingo 7 hasta las 21:00 horas.