La Aemet confirma el tiempo que hará en el Maratón de Valencia: "Se enfrentarán a la mayor adversidad"

Más de 35.000 maratonianos correrán este domingo en la 45ª edición de la Maratón València con temperaturas de récord. Aemet prevé un día tranquilo en cuanto a meteorología, con viento de poniente y temperaturas altas como los fenómenos de "mayor adversidad".

La salida más calurosa

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 22 grados y los cielos se mantendrán parcialmente nubosos durante la jornada. El calor será protagonista debido al viento de poniente, aunque se mantendrá fresco previsiblemente las primeras horas de la jornada, cuando los corredores arrancarán sus 42 kilómetros. Como es habitual, las temperaturas irán poco a poco en aumento hasta los 22 grados de máxima que se prevén durante las horas centales del día.

Tal como afirma Aemet en sus redes sociales, la mínima de 14 grados supondrá la salida con la temperatura más alta desde que el Maratón se trasladó al otoño. Además, con los datos de previstos, la del domingo sería, junto con 2018 -que registró una máxima de 22,6 grados-, la carrera con la temperatura más alta desde que se pasó a otoño.

Además, el viento de poniente, que puede soplar con rachas entre 30 y 40 km/h según datos de Aemet, "no es un viento adverso, pero sí puede ser molesto" para los corredores, sobre todo en la segunda mitad del circuito, afirman desde la Agencia.

Cortes y recorrido

Además de los cortes durante la propia carrera, l'Ajuntament de València ha avisado de que a partir del viernes ya habrán pasos cerrados a la circulación con motivos preparativos. La zona más afectada será la de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en cuyas inmediaciones se situará la salida y la meta.

Los 42 kilómetros del Maratón Valencia recorren las calles de la capital visitando una gran cantidad de plazas, calles y avenidas emblemáticas. Circulará por una parte importante de València y comenzará y terminará en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

A continuación podrás consultar el mapa del recorrido y los tiempos de paso:

Recorrido del Maratón Valencia / VCRUNNING

El orden en el que los runners recorrerán la ciudad y los tiempos de paso están recogidos en la siguiente tabla: