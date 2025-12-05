Maratón Valencia: Cómo ir a Mestalla el domingo para ver el Valencia - Sevilla y evitar los cortes de tráfico

València vivirá este domingo Maratón Valencia,una prueba que además del contingente humano y material para su desarrollo, requiere de un amplio dispositivo de tráfico y seguridad. La carrera, según las previsiones , dará inicio a las 8:15h y finalizará sobre las 15:20h. El recorrido de la prueba deportiva discurrirá por gran parte de los principales ejes viales de la capital. A esto se suma, el partido de baloncesto femenino entre el Valencia Basket y el SPAR Gran Canaria (“Roig Arena” a las 15:30h) y el encuentro de Liga entre el Valencia CF y el Sevilla FC en Mestalla (16:15h). Con todo ello, más de medio millar de agentes de la Policía Local se desplegarán por la ciudad. MetroValencia ofrece transporte gratuito.

Por tanto, y ante la afección del tráfico causada por el Maratón Valencia, se han lanzado una serie de recomendaciones para los aficionados valencianistas (hasta 46.000) que acudan al estadio de Mesallta:

Metro: las líneas 3 y 9, en la estación “Facultats”; y las líneas 5 y 7, en la estación “Aragó”.

Autobús de la EMT : las líneas que discurren por la zona norte de la ciudad como son la C3, 12, 31 y 81.

Vehículo privado:

Desde la V-21 a través del túnel sentido entrada a la Av. Cataluña, que permanecerá abierto toda la mañana.

Fausto Elio, Av.Naranjos, rotonda del Mirador y Av.Cataluña, abierta apartir de las 11:30h.

Peset Aleixandre, Primado Reig y Av.Cataluña partir de las 12:00h.

Hermanos Machado, Ronda Norte y Av.Cataluña apartir de las 12:15h.

Blasco Ibáñez desde Serrería apartir de las 13:00h

Por el eje Juan Verdeguer, Baleares, Alameda, Av.de Aragón a partir de las 13:45h.

Está prevista, a partir de las 14:15h la apertura del tráfico de la Alameda, en ambos sentidos entre la Plaza de Zaragoza y el Puente del Real, y el normal estacionamiento de vehículos.

Si se accede desde los pueblos al sur de la ciudad de Valencia, se aconseja utilizar la V-30 sentido Barcelona, enlazando posteriormente con la CV-30, Hermanos Machado y Ronda Norte.

Si se accede desde la zona sur de la propia ciudad, se aconseja utilizar el Bulevar Periférico Sur para acceder a la V-30 sentido Barcelona, enlazando posteriormente con la CV-30, Hermanos Machado y Ronda Norte.

Si se accede por la GV. Marqués del Turia no se podrá cruzar el puente de Aragón antes delas 15:15h

Si se accede por la Av. Peris y Valero no se podrá cruzar el puente del Ángel Custodio antesde las 15:30h

Bicicleta, utilizar los aparcamientos para bicicletas habilitados en la zona y las estaciones de “Valenbisi”.

Cortes de tráfico en Mestalla

Con la finalidad de garantizar la seguridad de todos los asistentes y resto de usuarios de la vía, está planificado que se realicen cortes de tráfico en los horarios que se indican a continuación:

-Entre 14:00h y las 16:30h, y las 17:45h y las 19:30h, para facilitar la movilidad peatonal en el entorno del estadio de “Mestalla”, estarán cortadas la Plaza del Valencia CF; la Av. de Suecia, entre la Av. Blasco Ibáñez y la Plaza Reyes Prósper; la c/Artes Gráficas entre la c/Rodríguez Fornos y la Av. de Suecia; y la c/Juan Reglá entre la Av. de Suecia y la Av. de Aragón.

-Entre las 18:00h y las 18:30h, para facilitar lamovilidad peatonal en el entorno del estadio de “Mestalla” tras la finalización del partido; estará cortada la Av. de Aragón, sentido centro ciudad, entre la rotonda del Cardenal Tarancón y la c/Juan Reglá.