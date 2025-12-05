¿Moda o estilo de vida?
Tampoco pretendo que una persona que nunca ha salido a correr se apunte a un maratón sin tener una base ni seguir un entrenamiento y unas pautas
"Yo no tengo tiempo para entrenar y, mucho menos, para prepararme una distancia así". No sé cuántas veces he escuchado esa frase desde que decidí apuntarme a mi primer maratón. Ante esa afirmación, mi respuesta se basa en asentir con la cabeza y evitar entrar en conflicto, pero dentro de mí solo puedo pensar que se autoengañan. En ocasiones -y quiero dejar claro que siempre hay excepciones-, más que tener tiempo es saber buscarlo y aprovechar el poco que tenemos. ¿Cuántas veces desearía quedarme en el sofá viendo una serie antes de salir a entrenar? ¿Cuántas veces preferiría quedarme en la cama durmiendo cuando suena el despertador? ¿Cuántas veces preferiría hacer ciertos planes por la noche y no tener que madrugar para correr, al menos, 20 kilómetros? Bastantes. No soy un robot. Pero, en ese momento, aparece la disciplina, las ganas de progresar y la constancia ante un objetivo que yo me he marcado con tanta ilusión. Les puedo asegurar que no hay nada más gratificante que regresar a casa después de un buen entrenamiento y pensar que has elegido la opción correcta.
Entrenar es un estilo de vida. Yo he escogido esta meta para demostrarme hasta dónde soy capaz de llegar. Tampoco pretendo que una persona que nunca ha salido a correr se apunte a un maratón sin tener una base ni seguir un entrenamiento y unas pautas para no dañar a su cuerpo. Pero siempre te puedes marcar tu primer reto, por muy pequeño que sea. Y, a partir de ahí, progresar. Eso sí, que sea un objetivo realista. En eso consiste también la vida: En dar pequeños pasos que nos permitan avanzar.
Con tantas redes sociales y la "necesidad" de demostrarlo todo a nuestros seguidores, muchos creen que el running se ha convertido en una moda pasajera. Solo hay que dar un vistazo a Instagram o TikTok para ver la cantidad de gente que se calza unas deportivas -si pueden ser las últimas y las más caras mejor-, se pone el mejor conjunto y da sus primeras zancadas. Otros consideran que es un deporte barato -en esto tengo mis dudas y prefiero no calcular todo lo que me ha costado este recorrido- y que se puede practicar en cualquier lugar y a cualquier hora. Debo reconocer que es una gran ventaja, ya que no dependes de horarios, pero necesita disciplina, como cualquier otro deporte. E, incluso, me aventuraría a decir que es de los más sacrificados y los que menos recompensa tienen. ¿Cuánto puedes tardar en bajar cinco segundos tu marca personal? ¿Qué ocurre si dejas de entrenar una o dos semanas? Yo les responde. A la primera pregunta, les digo que no es tan fácil como parece porque llega un momento en el que un segundo se puede hacer un mundo. Y a la segunda les digo que mejor no lo intenten porque luego parece que lleven piedras en los gemelos o que hacer un kilómetro les cuesta el doble de tiempo.
A pesar de todo esto, debo reconocer que me siento muy orgullosa de haber encontrado un deporte que me aporte tanto y que me ayude a nivel físico y mental. Espero no cambiar de opinión cuando termine el maratón el domingo. Nos vemos en la línea de salida. Ya solo quedan dos días.
Suscríbete para seguir leyendo
- La policía acusa al anestesista de robar en un hospital los anestésicos que usaba en clínicas dentales
- El Poder Judicial tramita la petición de amparo de la jueza de la dana ante los ataques de dos abogados
- Un paciente psiquiátrico mata a golpes con una mancuerna a su compañero de piso en València
- Madrid entra en guerra con el Roig Arena por tener el recinto cubierto de conciertos más grande de España
- María de Carmen Ortí Ferre, una profesora para reconducir Educación y Cultura
- Así es el nuevo Consell de la Generalitat Valenciana: las nuevas incorporaciones y las caras que siguen con Pérez Llorca
- Conductor turista: València le tomará la matrícula y no se librará de la multa
- Llorca diseña un gobierno con tres vicepresidencias, dos conselleries más y da la portavocía a Barrachina