Saray Fajardo, corredora novata en el Maratón de Valencia: "El entrenamiento mental también forma parte del proceso"

Debo reconocer que una de las palabras que más he pronunciado durante estas últimas semanas es "maratón". Mi nivel de nervios aumenta cada vez que menciono este concepto, pero, a la vez, todo gira en torno a él. Para mí el 7 de diciembre supone un punto de inflexión en mi vida. "La comida es una semana después del maratón", "Ya miramos la comida de Navidad cuando pase el maratón", "No quiero salir la semana antes del maratón", "Me voy a coger fiesta unos días antes para descansar para el maratón"... Y así podría seguir durante horas. Podría decir que hasta llego a tener sueños y pesadillas con el maratón. Es un poco como el a.C. (antes de Cristo) y d.C. (después de Cristo), pero a nivel deportivo. Sería una especie de a.M. y d.M., aunque, a veces, me cuesta imaginar qué pasará después del maratón. Obviamente, me tocará darme ese festín tan merecido. Y, luego, si todo sale bien, seguramente ya piense en el próximo reto. Pero, primero, saborearé esa victoria. Del resto, ya hablaremos.

El domingo 29 de noviembre empezó la cuenta atrás de esta semana tan temida y tan esperada. Cada día es un día menos para recorrer las calles de València. Y además, queda un día menos para que deje de mencionar tanto esa palabra. Les pido perdón de antemano por todo lo que les espera a los que me rodean. "¿Qué tiempo hará?", le preguntaba a mi padre ayer al despertarme y ver el cielo nublado. Hoy le contaba a mi pareja cómo iba a distribuirme la carrera. Mi hermano tiene nuestro Whatsapp lleno de vídeos de TikTok relacionados con la carrera, que probablemente no mire. Mis amigas hace tiempo que ni me ven el pelo. Pobres. ¡Ah! Y a todos les he indicado ya dónde deben estar situados ese día. "¿Podrías dejar de hablar del maratón?", me preguntan constantemente. Reconozco que estoy siendo un poco pesada, pero no, no puedo. Por eso, parte de esta carrera se la dedicaré a ellos, por todo ese apoyo moral tan necesario. Y, especialmente, a ese ángel que me acompañará desde el cielo.

"Obsesión por que todo salga perfecto"

Tampoco ayuda que el perfil del Maratón Valencia comparta todos los días en Instagram la cuenta atrás o que TikTok esté lleno de corredores que hablen de cómo está siendo esta última semana, cómo vivieron su primer maratón o hablen de sus avituallamientos. A ello se suma mi obsesión por que todo salga perfecto: Controlar la temperatura de mis últimos entrenamientos para evitar un resfriado, una buena bufanda para protegerme la garganta, calzar únicamente deportivas durante toda la semana para que no aparezca algún dolor inesperado o probar durante varios días la ropa que me voy a poner en la carrera para que no haya ninguna rozadura ni contratiempo.

El entrenamiento mental también forma parte de este proceso. De hecho, durante estas dos últimas semanas, la reducción de la carga de kilómetros en los entrenamientos ha ido acompañada de una mayor preparación mental. El filósofo Séneca ya decía hace mucho tiempo que "el poder de la mente está en su capacidad para controlar los pensamientos". Eso me toca a mí estos cinco días: controlar mi mente para llegar al arco de salida con la mayor energía y positividad posibles y, sobre todo, pisar esa pasarela azul que tanto deseo. Nos vemos el domingo por las calles de València.