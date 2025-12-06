Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fórmula 1

Alonso y Sainz saldrán sexto y duodécimo en el GP de de Abu Dabi

El doble campeón mundial asturiano arrancará justo por detrás del inglés George Russell

Fernando Alonso durante la clasificación del GP de de Abu Dabi

Fernando Alonso durante la clasificación del GP de de Abu Dabi / Associated Press/LaPresse / LAP

EFE

El español Fernando Alonso (Aston Martin), que concluyó a 695 milésimas de 'Mad Max' -al igual que los anteriores, con el neumático blando- sale sexto este domingo en el Gran Premio de Abu Dabi, el vigésimo cuarto y último del Mundial de Fórmula Uno, en el circuito de Yas Marina. En la clasificación, Verstappen desafío hasta el final a los McLaren y logró la pole.

El doble campeón mundial asturiano arrancará justo por detrás del inglés George Russell (Mercedes) y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), cuarto y quinto en parrilla, respectivamente.

Su compatriota Carlos Sainz (Williams), eliminado en la Q2, arrancará duodécimo, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine), que cayó en la primera ronda, lo hará vigésimo, desde el fondo de la parrilla.

Clasificación

  1. M. Verstappen
  2. L. Norris
  3. O. Piastri
  4. G. Russell
  5. C. Leclerc
  6. F. Alonso
  7. G. Bortoleto
  8. E. Ocon
  9. I. Hadjar
  10. Y. Tsunoda

TEMAS

