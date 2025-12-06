Cárnicas Serrano, más de tres décadas comprometida con el maratón
El club de atletismo se ha consolidado como uno de los clubes más reconocidos del panorama nacional
El vínculo entre Cárnicas Serrano y el atletismo nació a finales de los años ochenta, cuando Blas Serrano, cofundador de la empresa, decidió iniciarse en el maratón y comenzó a entrenar junto a varios trabajadores al terminar la jornada laboral. De aquella afición compartida, surgió el Club de Atletismo Cárnicas Serrano, que ha crecido en paralelo al auge del atletismo popular y se ha consolidado como uno de los clubes más reconocidos del panorama nacional, integrando tanto a atletas de élite como a corredores populares.
Desde entonces, la compañía mantiene una implicación constante con este deporte. Además de su club y su escuela de atletismo, Cárnicas Serrano es uno de los principales patrocinadores de las grandes pruebas de ruta de València. Entre ellas destaca el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, al que acompaña casi desde sus comienzos. Es uno de sus patrocinadores más veteranos y ha sido parte activa de su evolución hasta convertirse en una de las mejores pruebas del mundo.
La empresa también impulsa los planes oficiales de entrenamiento del maratón, coordinados por su entrenador José Garay, que cada año ayudan a miles de corredores a preparar la cita con rigor y asesoramiento técnico.
En el plano deportivo, el club contará en la edición del próximo 7 de diciembre con figuras destacadas como Chiki Pérez, Rober Aláiz y la vigente campeona de España de maratón, María Lázaro. Junto a ellos estarán Nacho Giménez y Josep Gómez Sarriá, que aspiran a situarse entre los mejores atletas valencianos de la prueba. Como es tradición, una amplia representación de corredores populares del Club Serrano también tomará la salida para recorrer las calles de València, fieles al espíritu con el que empezó esta historia hace más de treinta años.
