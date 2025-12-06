Día de dorsal

Nervios, nervios y más nervios. Eso es lo que siento a 24 horas de la gran cita. Ahora sí que ya no hay marcha atrás. Mientras algunos coches llenaban las carreteras a primera hora de la mañana cargados con sus maletas para disfrutar del puente, yo me dirigía a Feria Valencia para recoger ese dorsal que me acerca un paso más a la línea de salida. ¡Solo queda un día!

A lo largo del trayecto, no he podido dejar de ojear a los conductores, acompañados de sus familias, amigos o allegados, e imaginarme cuál será su destino, al tiempo que pensaba que mi destino soñado estaba a 42,195 kilómetros. Por el camino, también me he encontrado a algún que otro runner que se dirigía a por ese dorsal tan deseado. Solo había que ver la cantidad de vehículos y las decenas de personas que llegaban a Feria Valencia. Entre pensamiento y pensamiento, yaestaba en la Feria del Corredor. Solo espero que mañana haga menos frío y menos viento. Por favor y gracias. Tras bajar del coche, un cosquilleo ha recorrido mi estómago. El mismo cosquilleo que me ha acompañado durante esta semana, aunque cada vez es más fuerte. Nervios, una vez más, pero, a la vez, acompañados de una ilusión que tampoco deja de crecer. Entrar a ese recinto ha hecho que me sintiera única. Al mirar a mi alrededor, he visto que todos esos rostros también reflejaban esa sonrisa cargada de nervios. Para muchos será el segundo, el tercero o, incluso, hayan realizado muchos más maratones, pero para otros es nuestra primera vez. Y nuestros ojos nos delataban porque nos sentíamos como ese niño que se despierta el día de Reyes y descubre bajo el árbol el regalo que había deseado durante tantos meses. Es la magia del maratón.

Al recoger mi dorsal también me he sentido muy afortunada. Soy afortunada porque formo parte de ese 33 % de mujeres que llegamos a la línea de salida y, seguramente, también llegaremos a esa alfombra azul. Dicen que el trabajo ya está hecho y que mañana solo vamos a disfrutar y a recoger la medalla. Al tenerlo entre mis manos he sentido esa adrenalina que te hace sentir imparable. En él va todo el trabajo de estos meses. Y, como no podía ser de otra manera, también ha llegado esa foto tan popular delante de la cifra. Decenas de personas aguardaban su turno y me ha parecido escuchar a gente de muchos países. Con todos ellos, compartiré este recorrido.

Por delante queda un día de nervios y dudas, mucho descanso y mucha carga de carbohidratos para llegar con el depósito lleno. En unas horas me acostaré pensando que mañana seguramente ya sea maratoniana. No sé si será un día largo o corto, si mi cabeza podrá pensar en otra cosa distinta al maratón o si el miedo no me dejará dormir. He llegado hasta aquí. Algo que mi yo de hace unos años nunca hubiera imaginado. Me siento feliz por todo el camino. Hoy voy a empaparme de esa felicidad e ilusión con los míos. Hoy voy a dedicar mi tiempo a esa gente que me ha apoyado en todo momento y ha confiado en mí, incluso, cuando yo tenía mis dudas. Nos vemos mañana en la línea de salida.