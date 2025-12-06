Los fichajes que quiere el Valencia en invierno y el dinero que invertirá

El Valencia CF se juega en los tres partidos que restan antes de concluir el año 2025 su futuro en LaLiga. El resultado de esos encuentros marcará el objetivo del conjunto de Carlos Corberán a partir de 1 de enero: volver a luchar por evitar el descenso o mirar hacia arriba y pelear por un puesto europeo.

El conjunto de Carlos Corberán se mide este domingo al Sevilla en Mestalla. Los valencianistas ocupan la decimoquinta plaza de la tabla, con catorce puntos, mientras que el cuadro de Matías Almeyda, con 16, es decimotercero. Posteriormente, el próximo sábado, el Valencia visitará el difícil feudo del Metropolitano, donde le aguarda el Atlético de Madrid, actualmente cuarto con 31 puntos. Por último, el equipo valenciano cerrará el año en casa ante el Mallorca (viernes, 19), en un partido que, en función de cómo lleguen ambos, puede ser fraticida en los puestos de la cola de la clasificación.

Se abre la ventada de fichajes

Será entonces cuando, desde el 1 de enero, se abre el mercado de fichajes, marcado en rojo por la nueva estructura deportiva para reforzar la plantilla y pelear el objetivo que en ese momento tenga el club: descenso o Europa. Y en el periodo del mercado invernal de fichajes, si bien los jugadores deberían estar ya vistos para que se incorporen cuanto antes a las órdenes de Corberán (el fin de semana del 4 de enero hay Liga), tendrá un papel clave Lisandro Isei, el nuevo jefe de captación del Valencia CF.

Los tres fichajes de Ron Gourlay para la estructura deportiva del Valencia CF. / L-EMV

En este sentido, Lisandro Isei tiene anotado en su agenda las posiciones a reforzar en la plantilla de Mestalla: central zurdo con buen manejo de balón (para facilitar la salida del equipo desde la zona defensiva) y un delantero centro de referencia, como lo fue Umar Sadiq en la segunda parte del campeonato pasado. No se descarta en este sentido, buscar una oportunidad para el centro del campo.

Pero, ¿Qué margen económico tendrá Isei para las incorporaciones en invierno? Según avanza Tribuna Deportiva, el club contará de inicio con una cantidad cercana a los cuatro millones de euros. La cantidad supone que tanto el delantero como el central lleguen a Mestalla en calidad de cedidos, sumando en esos cuatro kilos el pago de la cesión (si la requiere el club de procedencia) y los salarios. Ahora bien, si Peter Lim inyectara cash, las incorporaciones podrían subir de nivel o ampliar el número total de cesiones.