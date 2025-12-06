Berenguer pone el broche a una semana para olvidar en el Atlético

El Athletic Club se impuso al Atlético de Madrid (1-0) en San Mamés con un gran gol de Berenguer. Los leones mostraron más convencimiento y ganas de llevarse el partido durante los 90 minutos, teniendo más ocasiones y dominando más el juego. En cambio, los de Simeone firmaron una actuación muy pobre y cierran la semana con dos derrotas que lo alejan del liderato.

El Athletic empezó el partido con mucha intensidad. La derrota en casa ante el Real Madrid dejó la imagen del equipo muy tocada y salieron como leones, nunca mejor dicho. El Atlético defendió en su propia área, neutralizando todos los ataques de los de Valverde. En el minuto 2, Sancet estuvo cerca de llegar a un centro de Jauregizar que encontró la espalda de la zaga.

La más clara la tuvo Guruzeta en el minuto 10, cuando recibió un centro raso desde la banda derecha que lo dejó totalmente solo ante Oblak, pero remató de manera muy defectuosa. Como si le corriera prisa disparar. El vendaval vasco mantuvo su firmeza durante el primer cuarto de hora, hasta que los de Simeone pudieron salir en un contraataque que casi acaba en gol. Un disparo de Almada que sacó con el pie Unai Simón.

El partido tenía más intensidad que juego. Eso sí, para el espectador neutral estaba siendo un encuentro muy entretenido, con la emoción de los ataques locales constantes. Sancet tuvo un cabezazo que se fue por poco y cada vez se olía más el gol del Athletic. Sin embargo, el Atleti fue capaz de rebajar la euforia local y empezó a tener alguna posesión más larga.

A la media hora de partido, Laporte protegió un balón hasta que saliera por la línea de fondo, recibiendo un golpe de Nahuel en el intento. Un choque que le provocó una lesión muscular inmediata, que le forzó a salir del terreno de juego. En su lugar, entró Dani Vivian para reforzar el centro de la defensa. Julián con la zurda y Sancet de nuevo de cabeza tuvieron las últimas ocasiones de una primera parte sin goles.

En el inicio de la segunda parte, se hizo patente el cansancio de ambos equipos. La intensidad que pusieron los locales se vio reducida por la falta de energía, aunque el dominio y la sensación de peligro seguían corriendo a su cuenta. Los de Valverde seguían encerrando al Atlético, aunque Oblak seguía teniendo una noche relativamente plácida en San Mamés. Si intervenía, no lo hacía en situaciones complicadas.

Athletic Club - Atlético de Madrid / Javier Zorrilla / EFE

Como si hubiera estado reservándose, a partir del minuto 65, el Athletic metió otra marcha. Una similar a la de la primera parte. Paredes tuvo una buena ocasión con un cabezazo en un córner, Sancet perdonó en prácticamente un mano a mano con Oblak y Nico hizo una gran jugada por banda izquierda y obligó al guardameta esloveno a exhibirse por abajo. El Atlético no estaba cómodo. No lo había estado en todo el encuentro.

Cuando parecía que el partido iba a acabar en empate, Berenguer recibió un balón cerca de la frontal del área y la clavó al palo izquierdo de Oblak. Un gol merecido, que celebró todo el estadio e incluso los jugadores que estaban en el banquillo. El Atlético lo intentó en el descuento, pero no incomodó a Unai Simón. Triunfo muy importante para los de Valverde y derrota dura para los madrileños.