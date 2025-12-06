El Levante UD se queda sin Elgezabal lo que queda de año
El equipo pierde a su tercer central en las últimas semanas. Toca volver a tirar del filial
Jaume Puig
Aumentan los problemas en defensa para el Levante UD. En la semana en que Calero ha sido cesado, el equipo por ahora dirigido por Del Moral e Iborra tendrá que recomponerse de cara a los próximos partidos, especialmente el de este lunes ante un también necesitado Osasuna.
Dela y Matías Moreno serán bajas seguras para el duelo por diferentes lesiones. Por otro lado, Kervin Arriaga está superando una gripe que no le debería impedir estar en El Sadar y tanto Pablo Martínez como Espí están entre algodones.
Ahora, el club ha comunicado que Unai Elgezabal fue sometido a diferentes pruebas médicas para conocer el alcance de la lesión que sufrió en el transcurso del encuentro disputado ante el Athletic Club. Los resultados revelaron una rotura del menisco externo de la rodilla derecha.
Los servicios médicos del club acompañaron al jugador a la consulta del Dr. Cugat y, de manera consensuada, se optó por un tratamiento artroscópico con meniscectomía parcial.
La evolución de la lesión marcará su incorporación a los entrenamientos con el grupo.
