Los debutantes del Maratón: "Es el reto de nuestras vidas"

Desde el Puente de Monteolivete observan la alfombra azul sobre la que corona la meta del Maratón Valencia, con el skyline de la Ciudad de las Ciencias de fondo. Miran, con la cara del niño que entra por primera vez a Mestalla, el sueño que tienen por delante este domingo. Dicen los futboleros que el deporte del balompié es la cosa más importante de las menos importantes. Para Luis, Isidro y Jorge, la carrera de 42 kilómetros se ha convertido en el último año en eso, en su foco vital, que han compaginado con el familiar y el laboral. Con todo, esperan con muchos nervios el pistoletazo de salida y zanquear y zanquear hasta cruzar la línea de meta, aunque los tres se debaten entre el factor físico y el mental como clave para concluir la prueba.

Este domingo, un total de 36.000 participantes se dan cita en una nueva edición del Maratón Valencia. Uno de cada cinco corredores debutará en la prueba de 42 kilómetros. Dentro de esos 7.600 corredores primerizos en la distancia están Jorge, Isidro y Luis. Cada uno tiene una motivación para disputar la carrera pero los tres comparten la ilusión de correr por la ciudad y colgarse la medalla de maratonianos.

Luis Reig tiene 43 años y lleva más de 18 corriendo. Ha participado en carreras populares de 10 km, de 15 e incluso algún medio maratón. "Siempre me ha apetecido correr el Maratón y cuando veo a los corredores pasar por mi casa siempre me cae la lagrimilla por querer hacerla alguna vez, y creo que ahora es el momento", señala con la camiseta de entrenamiento. Para llegar hasta aquí la tenido que pasar un largo proceso de preparación de doce meses, con entrenamientos cinco días a la semana, con dos días de series rápidas y otros tres de fondo. “Soy corredor habitual pero no tiene nada que ver con una carrera de 42 km, es totalmente diferente", afirma. En este sentido, reconoce que "si bien sabía que tenía que dedicarle mucho tiempo, la verdad es que la preparación es complicada porque exige mucho tiempo y de ahí que lo haga con un entrenador porque es una carrera muy especial", explica.

Para el debutante en los 42 kilómetros, la clave del entrenamiento es "correr mucho más despacio de lo que normalmente corríamos para que el cuerpo gane resistencia, que es al final lo que requiere una carrera como esta. Porque para aguantar 3 o 4 horas, necesitas que el cuerpo se adapte a esos tiempos y al final es ir corriendo despacio durante muchísimos kilómetros", apunta.

Isidro, Jorge y Luis, frente a la meta del Maratón Valencia / Germán Caballero

Con 44 años y natural de la Mancha, Isidro Quilez 'El Peli' siempre ha tenido como meta disputar un maratón. Es corredor habitual desde 2013, en distintas pruebas populares. "El máximo han sido 25 kilómetros", detalla. Revela que estuvo apunto de participar en una edición del Maratón Valencia pero "tras un duro entrenamiento me lesioné a solo quince días de la prueba y fue cuando lo dejé estar". Pero para este amante de las fallas, la familia "siempre está ahí, encima", resalta. Fueron ellos los culpables de que mañana tome la salida en Monteolivete, el mismo donde atiende a este diario. "El año pasado estaba viendo el Maratón de Valencia por televisión y mi mujer tuvo que ver la cara de felicidad con la que veía a los corredores, que me regalaron el día de Reyes la inscripción para el Maratón 2025", señala, para añadir que "fue un regalo en forma de reto duro, pero que merecerá la pena". Pero no ha sido solo el detalle por Reyes. "Mi padre falleció y a él se lo tenía prometido y dije ‘pues este es el año’", dice emocionado. Para llegar a la víspera de la gran cita, ha pasado por un duro entrenamiento "con sesiones de fondo con 20 kilómetros" que "han sido muy duras, pero la satisfacción de entrar por esa meta tiene que merecer la pena", destaca.

De la dana al Maratón

El tercer debutante del grupo es Jorge Bergerón, un Policía Local que obtuvo la plaza este año. Con treinta años, no tiene bagaje en el mundo runner. Fue la preparación de la oposición a agente municipal la que le ha traído hasta el Maratón Valencia. "Yo pasaba muy limitado las pruebas físicas de la oposición y mi padre conocía a Charlie (el entrenador del grupo de entrenamiento donde también están Luis e Isidro). Hace tres años me apunté y le he cogido el gusanillo a este deporte que me ha venido muy bien mentalmente para todo: a la hora del estudio, para liberarme, si tengo un mal día.. Ha sido como una manera de vivir ahora". Y de ahí a correr la cita clásica de 42 kilómetros, donde entre sus motivaciones ha estado la dana. Jorge estaba destinado en la comisaría de Paiporta cuando la barrancada arrasó l'Horta Sud. "Con todo lo que he vivido en la dana, vi participar en el maratón como un objetivo y un homenaje, y aquí estoy un año después", afirma Berge.

Los tres debutantes conversan sobre el reto del Maratón Valencia / Germán Caballero

El atleta popular recuerda el impacto del ya trágico temporal del 29 de octubre. "Aquel día estaba de jornada libre, pero a las 7,30 ya estábamos todos incorporados. A partir de ahí ya, la destrucción y mucho trabajo, sobre todo de mentalizarse. Fue en diciembre cuando hablé con el entrenador y lo pudimos llevar poco a poco como se pudo", narra. Y si el entrenamiento de un maratón ya es duro, combinarlo con un operativo diario por la barrancada la dureza se eleva al cuadrado. "A partir de enero y febrero, hicimos el ritmo de cinco entrenamientos y todo, pero al principio costaba mucho porque tras turnos de 12 horas, trabajamos de 6 de la mañana a 6 de la tarde y acababas muy cansado, tenías que ir a entrenar una hora u hora y media. Pero, bueno, es un objetivo y todo esfuerzo tendrá su recompensa seguro", indica. De hecho, el pasado noviembre recorrió más de 330 km. "Poco a poco el cuerpo al final se va aclimatando", afirma.

El primerizo apunta al símil entre el maratón y una oposición. "Cuando hablo con gente opositora, siempre decimos que una oposición es una carrera de fondo y un trabajo no remunerado. Es no decaer, seguir y habrá días que estarás mejor, habrá días que peor, habrá veces que tendrás resultados y habrá veces que no. Y esto también es una oposición, culminar la meta dará mucha alegría", señala.

Cuidar los detalles para no perderse la cita

A solo 48 horas del reto (deportivo) de sus vidas, hay que protegerse y evitar que el mínimo contratiempo (una indigestión o un catarro) puede dar al traste con el sueño maratoniano. Además, hay que controlar los nervios que van en aumento."La verdad es que hay muchos nervios y eso que en estas dos últimas semanas la exigencia del entrenamiento baja precisamente porque nos tiene que pillar en el pico de forma", apunta Luis Reig. Por su parte, Isidro también comparte los nervios y la necesidad de cuidar el último detalle. "Hay situaciones en las que piensas: ‘podía estar haciendo esto y no lo puedo hacer…’. Hay que controlar los nervios para dormir bien y estar descansado. Soy manchego y va a venir mucha gente a verme y eso también me provoca nervios. No tenemos esfuerzo físico pero hay otros factores que te condicionan esta semana. Por ejemplo, bajar a la falla el viernes por la noche", resaltaba.

Para Jorge, la última semana "está siendo rara" al coincidir el viernes (ayer) el homenaje en Paiporta a voluntarios civiles como fuerzas y cuerpos de seguridad por la dana. "Primero tengo el homenaje así que todavía no le he podido dar vueltas, pero creo que va a ser una semana fantástica, empezando por el viernes y acabando por el domingo".

Cortes de tráfico previstos en València por el Maratón 2025. / Levante-EMV

Aunque los tres dubantes piensan y coinciden en el reto de concluir un trazado de 42 kilómetros, difieren en a qué temen más: si al factor físico o el mental. "Temo más a la parte física. Es verdad que durante todas las fases de entrenamiento van surgiendo dolores en un sitio, en otro, inflamaciones. Al final son muchos impactos continuamente, las articulaciones sufren y aprendes a correr mejor, la técnica de carrera, pero aún así cómo el cuerpo no está acostumbrado a esta carga, lo sufre mucho. Lo que más miedo tengo quizá es a que en los últimos 15 km me encuentre muy mal articularmente y me duela tanto que no pueda, que tenga que abandonar. Pese a todo, la meta no es solo terminar, sino terminar en el tiempo que me he fijado una marca de 3 horas 35 minutos.Creo que lo puedo conseguir y me he preparado mucho para eso", vaticina Luis Reig.

Isidro piensa al contrario. "La física creo que la tengo más o menos controlada, pero para la mental, por lo que ya me han contado gente que ha corrido, tienes que ser muy consciente de lo que vas a correr. Es cierto que el aspecto físico te puede pasar una mala jugada y que en el kilómetro 38 te diga que no puedes más pero la mente te empuje a concluir. Por tanto, tengo más miedo a la mental, sin duda".

Por último, a Jorge le vendrán a la mente durante la prueba recuerdos y actuaciones por la dana. "Lo he pensado muchas veces porque al final mi etapa en Paiporta acaba y creo que acaba, por así decirlo, en el mejor momento en el que he podido dar mi granito. Creo que va a ser un fin de semana de emociones y alguna lágrima va a salir seguro. Luego disfrutarlo con los míos, que al final son quienes han estado ahí, mis padres, mis amigos y ya está".