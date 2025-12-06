Del Moral: “Queda muchísima Liga y estamos vivos”

El entrenador del Levante, Álvaro del Moral, explicó este sábado que deben tener calma pese a que ocupan la última plaza de Primera, porque queda “muchísimo” hasta el final de temporada y están “vivos” en la pelea por la permanencia.

“Presión ninguna, todo lo que pueda ser, es a mejor. Es una carrera de fondo, queda muchísimo y estamos vivos. Todos los objetivos están por definir”, dijo Del Moral en la rueda de prensa previa al choque del lunes ante Osasuna en el que será su estreno como técnico del Levante en LaLiga EA Sports.

El técnico madrileño, que junto a Vicente Iborra forma un tándem en el banquillo tras la destitución de Julián Calero, subrayó que para ellos no es importante su futuro sino lograr cambiar la racha del equipo, que lleva cuatro derrotas consecutiva en liga.

“Es el partido y no hay otro, es el más inmediato. El club nos transmite que tenemos que seguir trabajando, ellos están haciendo su trabajo y viendo las opciones que tienen, pero a nosotros nos preocupa si éste es un partido de vida o muerte para nosotros. Somos gente de la casa, estamos por y para el club, tenemos jugadores que nos tienen que dar cosas y es nuestra mayor responsabilidad”, indicó.

El triunfo en la Copa

“No nos quita ni un ápice de energía ni el sueño si este es el partido de vida o muerte, es un partido más y es el más importante porque es el más inmediato y lo afrontamos con mucha ilusión y mucha energía”, recalcó Del Moral, que el pasado miércoles debutó como técnico del Levante con un triunfo en la Copa del Rey por 0-1en Cieza. Del Moral comentó que el triunfo en Copa les sirvió para “recuperar esas emociones de ganar” y destacó el potencial del rival.

“Osasuna es un gran equipo, con un gran entrenador y con la necesidad de sacar adelante el partido. Es un equipo fuerte, muy vertical, tiene sus armas con buenos jugadores. No nos sentimos inferiores a ellos, al revés”, afirmó.

Preguntado por la mala racha goleadora del camerunés Etta Eyong, que no marca desde el pasado 26 de octubre, Del Moral se mostró confiado en el rendimiento del delantero. “En el entrenamiento hace goles y está preparado para hacer goles. El grupo le arropa y el trabajo lo va a tener, ese esfuerzo y la amenaza que le da a los rivales la sigue teniendo”, finalizó.