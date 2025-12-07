Juan Roig: "Tenemos una demanda de 60.000 corredores pero no va a poder ser"

El empresario Juan Roig, mecenas del Maratón de ValenciaTrinidad Alfonso Zurich, señaló a la conclusión de las 45 edición de la carrera, que contó con una participación récord de 36.000 corredores, que tienen una demanda de 60.000 personas que quieren participar pero apuntó que no es factible.

"Tenemos un demanda para 60.000 si quisiéramos el año que viene. Y no va a poder ser. La ciudad y la organización dan lo que dan. Yo les aprieto y les digo que tienen que hacer más y no. Para mí muy fácil. Lo difícil es para Paco Borao" , indicó en referencia al principal responsable organizativo del maratón y presidente de la SD Correcaminos.

"Estamos muy satisfechos y muy contentos de lo que se ha conseguido. Yo creo que hemos hecho una Maratón muy sostenible, sostenible desde todos los aspectos, por supuesto económico. Ya es una prueba que por sí sola se mantiene y para nosotros es un gran objetivo cumplido", indicó. En este sentido, se congratuló de que la propia organización "genera el dinero suficiente a través de los sponsors, de la inscripción y de muchas cosas que se han hecho para llegar a que sea sostenible, que es lo que tenemos que hacer en todas las cosas que organizamos en España, que las cosas tienen que ser sostenibles, no subvencionables". "Nosotros no cobramos ninguna subvención de ningún ente. Bueno, la ciudad nos deja de forma gratuita toda la infraestructura que ya hace bastante para hacerlo, pero que es sostenible sí solo", finalizó.

Roig admitió que haber llenado la ciudad con 36.000 corredores ha provocado inconvenientes para una parte de la ciudadanía. "Hay que pedirle disculpas a los ciudadanos porque es imposible hacer tortilla sin romper huevos. Y a algunos de ellos les fastidiamos el tráfico y yo les pido disculpas, pero yo creo que es muy bonito para el bien común de toda la ciudad".

Sobre el resultado deportivo de este año, en el que la keniana Joyciline Jepkosgei firmó la mejor marca mundial del año y la cuarta de la historia, con un tiempo de 2:14:00, el empresario indicó que el año "si te pilla con el pincel en la mano, hay un día que bates el récord".

El millón de euros

Roig que mantiene un premio de un millón de euros para el atleta que bata el récord mundial del maratón en Valencia, comento que no se le pasa por la cabeza aumentar esta cifra. "Primero cuando lo consigamos luego ya lo podremos aumentar, pero de momento solo son palabras. Cuando se logre el hecho podremos hacer esa pregunta. Ahora se mantiene y está muy bien para hombres y para mujeres", aseguró.

Catalá, el futuro y el maratón

Por su parte, la alcaldesa María José Catalá, ha asegurado que "València entiende que nuestro futuro pasa por una gran maratón, que es un atractivo de ciudad y de filosofía de vida mediterránea que propone una vida saludable", y se ha mostrado satisfecha porque ha salido un "día redondo" y "fantástico", también por el buen tiempo.

"Somos uno de los maratones más importantes del mundo, con 36.000 personas corriendo y muchas más animando en todas nuestras calles", ha subrayado Catalá, que ha alabado "la respuesta de los valencianos", de "empatía con la prueba y de disfrute de este día: somos una ciudad volcada con la prueba". En esta línea, ha indicado en que la Maratón es "la carrera más especial de todo el año, es la más importante del circuito de carreras de València, que es Ciudad del Running y estamos muy satisfechos porque tenemos un récord mejor marca del año de todo el mundo en chicas y es una muestra de la importancia de las mujeres en el deporte". "Ya estamos en un 23% de corredoras y vamos subiendo progresivamente", ha subrayado la alcaldesa, quien ha recalcado, especialmente, que el récord del mundo sea femenino en València es "una gran noticia".

Borao aspira a crecer

Paco Borao, presidente de la SD Correcaminos que organiza la carrera, comentó que "siempre aspiramos a ser más grandes, pero no queremos perder ni un gramo de la calidad y el nivel que hemos alcanzado. Me quedo con el amplio abanico de nacionalidades. Quien bien aquí, viene al paraíso, tanto por el entorno como por las características del recorrido".

