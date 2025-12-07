Diario de una corredora novata en el Maratón de Valencia: "Y llegó el gran día"

Cuando lean estas líneas, probablemente ya me encuentre en la línea de salida, con miles de nervios y temores recorriendo mi cuerpo, pero con unas ganas y una ilusión enormes de comerme València kilómetro tras kilómetro. Tal vez ya haya realizado medio recorrido o haya saltado ese muro tan temido cuando este texto llegue a sus manos. O solo lleve diez kilómetros. En el mejor de los casos, ya habré cruzado esa pasarela azul y, por fin, habré cumplido mi sueño. Sea cual sea el escenario en el que me encuentre cuando lea estas líneas, quiero que tenga claro que la sonrisa no se habrá borrado de mi rostro, ya que cada zancada tiene un objetivo detrás.

Al calzarme las deportivas me he sentido completamente segura de mí misma. Cuando me he levantado, un pensamiento ha recorrido mi cabeza: "Saray, todo lo que estaba en tus manos lo has hecho. Hoy, pase lo que pase, toca disfrutar y recoger todo ese esfuerzo invertido durante estos últimos meses". Así que me he tomado mi café con leche y mi bocadillo con un huevo y bien cargadito de lonchas de pavo, como ya me advirtió mi nutricionista, para llegar a esa línea de salida con las energías a tope. Debo reconocer que hoy me ha costado conciliar el sueño porque por mi cabeza han pasado decenas de situaciones. Hoy me sentía como ese niño que no puede dormir durante toda la noche esperando que los Reyes Magos le traigan el regalo que tanto esperaba. Y un poco antes de las seis de la mañana ha sonado el despertador. "¡Es el día! ", he gritado al levantarme. Motivación no me falta.

El dorsal, el cinturón, agua con sales minerales, los geles, pañuelos... ¡Y las ganas! Creo que lo tengo todo. Ahora sí que ese momento tan esperado está cada vez más cerca. La estrategia de carrera la tengo bien preparada y las frases de automotivación también están bien aprendidas. No temo -bueno, un poco sí- al muro, conozco a mi cuerpo y, sobre todo, a mi mente. Pienso en todos los entrenamientos que he hecho sola, con sueño y, algunas veces, con pocas ganas. Hoy voy a estar acompañada de los miles de afortunados y afortunadas que se suman a esta experiencia y, sobre todo, de las miles de personas que llenarán las calles de València con sus ánimos, pancartas y aplausos. A ellos, gracias de antemano porque serán fundamentales y no nos van a dejar solos. Y, especialmente, a mi familia que va a recorrerse la ciudad para animarme y correr conmigo esta carrera. Sé que se van a dejar la voz y el alma. A ellos también les debo esta carrera. Y ellos son los primeros a los que abrazaré cuando pase esa meta. Y, por supuesto, ese beso al cielo para esa persona que me enseñó a ser perseverante. Sé que, independientemente del tiempo o de como me haya sentido, ellos se van a sentir completamente orgullosos de mí.

Hoy toca disfrutar de la fiesta del running, porque eso es este deporte, una fiesta que nos permite sentirnos vivos. A todos los que hemos llegado a la línea de salida, les doy la enhorabuena porque, tras tanto esfuerzo y entrenamiento, lo hemos conseguido. Ya solo nos queda disfrutar de esa meta azul con los ojos llenos de lágrimas. ¡Suertes a todos! Nos vemos en 42,195 kilómetros.