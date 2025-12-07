Diario de una corredora novata en el Maratón de Valencia: "Medal Monday"

¡Y lo conseguí! ¡Costó más de lo deseado, pero lo conseguí! Aquel objetivo que me propuse hace un año está más que cumplido. Podría mentir y decir que ha sido fácil, pero no lo ha sido. Nunca había sentido mi cuerpo tan al límite, pero tampoco me había sentido tan orgullosa de él. Han sido 42,195 kilómetros que podrían compararse a una montaña rusa. Si un kilómetro me sentía como una bestia, llegaba el siguiente para demostrarme que no soy más que una simple humana, pero miraba a mi alrededor y veía que todos los que estábamos allí lo éramos, pero también éramos héroes. La primera media maratón la he disfrutado como una niña. Las calles de València me han acompañado en esos primeros 21 kilómetros en los que, además, me he reencontrado con una amiga que hacía tiempo que no veía. ¡Subidón de adrenalina!

Y en el kilómetro 25 me esperaba mi gran apoyo. Mi padre, mi hermano y mi novio se dejaban la voz para darme esa fuerza que empezaba a flaquear. ¡Otro subidón! Y ha llegado el kilómetro 30 y, con él, el temido muro. Ese muro que no había aparecido en ningún entrenamiento, hoy ha decidido que era un buen momento para surgir y demostrarme hasta qué punto tu cabeza puede jugarte una mala pasada. Así que solo me quedaba luchar contra mi mente -cosa que no ha sido nada fácil- y pensar que cada paso era una zancada menos para esa meta tan deseada. “No te vas a rendir”, me repetía. Al final, el maratón, como ya dije en uno de mis anteriores artículos, es como la vida: Llena de etapas en las que los temores luchan con los momentos felices.

La cabeza no dejaba de plantearme mil dudas, pero mis piernas, por el momento, seguían funcionando, así que para adelante. Ya no me importaba el tiempo ni las sensaciones porque solo pensaba en todo lo que había luchado para llegar hasta aquí. Así que geles, hidratación y a seguir para adelante.

Y, entre los gritos y los ánimos de la gente, he llegado a ese último kilómetro. “Saray, ni se te ocurra parar o rendirte”, me repetía una y otra vez. Y, en ese momento, ha llegado esa pasarela tan esperada. La alfombra azul y, junto a ella, el arco de meta. Ya me daba igual las piernas, la mente o lo que fuera. Allí arriba del puente estaban ellos y en esa línea de meta mi estrella me daba el último empujón. No he podido dejar de llorar hasta que me han puesto la medalla tan deseada. Solo yo sé todo lo que ha costado este recorrido. Reconozco que todavía no me he quitado la medalla porque es el reflejo de todo el esfuerzo. Me siento orgullosa por haber cruzado esa alfombra azul y por haber conocido un poco más mi cuerpo.

Ahora vienen días de descanso y de saborear esa medalla. Llega el medal monday y también el medal week o medal month. Voy a dejar descansar mi cuerpo, a cuidarlo y a mimarlo. Y, sobre todo, a darle las gracias por todo este recorrido. Tengo ganas de volver a correr solo por placer. Yo, de momento, regreso al medio maratón. El sueño está cumplido, pero tengo ganas de mejorar en esos 21 kilómetros. Eso no quiere decir un “hasta nunca”, sino un “hasta pronto, maratón”. Gracias València por haberme hecho disfrutar y sufrir a partes igual en este debut.