Directo | Sigue el Maratón de Valencia 2025

No te pierdas una de las carreras de atletismo más importantes que se pueden disfrutar en el planeta. La 'Ciudad del Running' aguarda la llegada de la gran cita del deporte en Valencia con una nueva edición del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025. La carrera ya se ha establecido como una de las más importantes no solo de España sino a nivel mundial.

Y es que la prueba valenciana está considerada como una de las más propicias para conseguir una marca personal. El poco desnivel que tiene València y la buena climatología que suele tener la Ciudad del Running durante todo el año atraen a miles y miles de corredores cada año, no solo populares, sino también a las grandes estrellas de esta distancia.