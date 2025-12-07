Directo | Sigue el Maratón de Valencia 2025

En Directo
No te pierdas una de las carreras de atletismo más importantes que se pueden disfrutar en el planeta. La 'Ciudad del Running' aguarda la llegada de la gran cita del deporte en Valencia con una nueva edición del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025. La carrera ya se ha establecido como una de las más importantes no solo de España sino a nivel mundial.
Y es que la prueba valenciana está considerada como una de las más propicias para conseguir una marca personal. El poco desnivel que tiene València y la buena climatología que suele tener la Ciudad del Running durante todo el año atraen a miles y miles de corredores cada año, no solo populares, sino también a las grandes estrellas de esta distancia.
Korir, al filo de vencer el Maratón Valencia 2025
Korir sigue en cabeza y rebasa el kilómetro 40 con 1:56:10, 59 segundo por encima del récord del Maratón Valencia, que va a seguir en poder de Lemma
Las chicas siguen con el récord a tiro
Jepchirchir y Jepkosgei, las favoritas en cabeza, siguen a tiro de superar el récord del Maratón Valencia, pero cada vez tienen menos margen. En el KM 35 marcaron 1:50:53, lo que significa 27 segundos por debajo del récord de la prueba.
Crono en el KM35
John Korir ha rebasado el km 35 con una marca de 1:41:57, con lo que sigue lejos (+1:16) del récord del maratón Maratón Valencia
Buen ritmo de las atletas
Las favoritasJepkosgeiya y Jpechirchir ya han rebasado el KM 30, con 1:34:47, 37 segundos por debajo del récord femenino del Maratón Valencia
Novena oleada
Mientras la cabeza de carrera lleva más de 1:21:00 en marcha, sale desde Monteolivete la novena oleada de corredores del Maratón Valencia. En total, hay 36.000 inscritos
Sisay Lemma se queda
Sisay Lemma, ganador del 2023 y récord del Maratón Valencia, va perdiendo fuelle y se aleja del grupo perseguidor de Korir, que sigue en cabeza distanciado
Top en el kilómetro 25
Los favoritos llegan al km25 con un registro de 1:13:17, a 1:25 del récord del Maratón Valencia. Momento en el que John Korir ha pegado tirón y marcha en cabeza destacado de sus perseguidores
Las chicas vuelan
Si en la catergoria están por encima del récord del Maratón Valencia, las atletas que van en cabeza han marcado en el medio maratón 1:03:36, 44 segundos por debajo del mejor registro en la carrera valenciana
Llegada al km 20
Los favoritos ya han alcanzado el kilómetro 20, con una marca de 58:33. La cifra supera en 1:09 respecto al mejor registro del Maratón Valencia. Las previsiones son pesimistas para batir el récord.
Cinco favoritos en cabeza
Son cinco los corredores, al margen de las liebres, que marchan en la cabeza de carrera para alzarse con el Maratón Valencia 2025. Entre ellos, Lemma, récord de la prueba valenciana
