Un estelar Kameron Taylor gana el partido sobre la bocina en el Buesa Arena (89-91)

Victoria de las que forjan equipos ganadores. Valencia Basket ganó 89-91 una auténtica guerra baloncestística ante Baskonia en el Buesa Arena gracias al acierto desde la línea de tiros libres y, sobre todo, a un estelar Kameron Taylor, que metió, sobre la bocina, una canasta de fantasía para decidir un partido coral de ambos equipos.

El Buesa Arena no es un desafío para cualquiera. Baskonia ha convertido su pabellón en un fortín y Valencia Basket estaba obligado a su versión más superlativa si quería sumar otra victoria. Con esa consigna clara, el inicio de encuentro no pudo ser mejor: lluvia de triples taronja, con Brancou Badio, Kameron Taylor, Matt Costello y Josep Puerto conectando sus primeros tiros para dibujar el primer parcial favorable de 2-12.

Parcial de 42-27 para Baskonia

Fue un inicio ilusionante, pero lamentablemente no se correspondió con el la tónica de los primeros cuartos, y es que Baskonia, aunque le costó carburar, lo hizo, y vaya si lo hizo. Del 2-12, el marcador pasó pronto al 13-15, con Diakité y Howard liderando la reacción de su equipo. Con otro triple, esta vez de Reuvers, trartó de reaccionar el conjunto de Pedro Martínez, cuyos porcentajes estaban cayendo en picado mientras veían a Baskonia cada vez más cerca. Tras llegar a ir ganando de 10, el primer cuarto terminó con solo tres puntos de ventaja para Valencia Basket (17-20).

No cambió la dinámica tras el primer descanso entre periodos. Radzevicius salió con ganas de anotar y conectó un triple, empatando el partido por primera vez desde el 0-0. Thompson, Taylor y sobre todo Moore quisieron echarse el equipo a la espalda, tratando por todos los medios de sacar a VBC del atasco, pero Baskonia subía cada vez más el nivel en defensa, mientras que en ataque cada vez erigían más 'héroes'.

Faltaba Howard a la fiesta y no tardó en unirse. Conectó triples y metió canastas de mucha calidad, mientras que en el otro lado de la cancha Sako fallaba dos tiros libres. Lo compensaba Taylor con cuatro puntos trabajados gracias a dos penetraciones de 'mago', pero Baskonia seguía encontrando puntos fáciles.

Diakité utilizó su físico para sacar el 2+1, dejando el partido en solo un punto de diferencia. Y cuando parecía que Valencia Basket podía resucitar con el 2+1 de Sima y un canastón de De Larrea, apareció Cabarrot para montar su show: canastón y triplazo en cuestión de segundos para poner por delante a su equipo. Taylor replicó, pero la 'rerrespuesta' de Baskonia fue mejor: Howard sacó los tiros, y los anotó, y Kurucs metió u triple sobre la bocina que dejó el marcador en 44-39 al término del segundo cuarto. Desde el 2-12 inicial, el parcial fue de 42-27 a favor de los locales.

Igualdad total tras el descanso

Aún iban a empeorar más las cosas, porque igual que terminó el segundo cuarto arrancó el tercero: con un triple de Kurucs. Con el partido dominado por ocho puntos por Baskonia y con las peores sensaciones posibles, tuvo paciencia el conjunto taronja, que no se dejó llevar por las emociones y aguantó el chaparrón.

Poco a poco volvió a su ritmo VBC. Primero poniendo una tirita en la hemorragia defensiva, impidiendo con ello que siguiera aumentando la diferencia en el marcador, y volviendo a encontrar puntos en ataque. Fue Reuvers el primero en asumir galones, anotando siete puntos en un periodo no muy grande de tiempo. Después llegó un triple de Montero y una canasta de Costello que devolvió a VBC al frente por un solo punto.

Se vio obligado a pedir tiempo muerto el técnico de Baskonia y fue la decisión correcta porque, tras él, Frisch anotó cinco puntos seguidos para volver a situar a Baskonia al frente. En ese momento el partido entró en un periodo de atasco global, con ambos equipos tratando de sobrevivir desde la línea de tiros libres, y Valencia Basket fallando más de la cuenta desde esa posición.

Aún así, fue el conjunto taronja el que tuvo un cierre de cuarto más sólido. Moore sacó una canasta de mucha calidad mientras que Howard se pegó un tiro en el pie con una falta antideportiva clara que regaló dos tiros, y puntos, a Montero y posesión para Valencia Basket. Con el partido en un puño y Baskonia mandando solo por un punto, De Larrea conectó desde la esquina un triple final que dejó el marcador en 60-62 a favor de los taronja a falta de solo un cuarto.

Último cuarto, en la línea de tiros libres

Con un Alley Oop de fantasía, completado por Reuvers, arrancó el último y definitivo cuarto, aunque Simmons contestó de forma inmediata. Diakité empató el partido, pero Montero sacó, y completó, un 2+1. No fue el mejor partido del dominicano, pero dejó acciones de gran calidad en momentos clave.

Habían pasado más de tres minutos y todo seguía igual: Valencia Basket mandando por un solo punto y el partido decidiéndose por detalles. Montero conectó un triplazo con step-back, pero Cabarrot respondió inmediatamente con cuatro puntos en escasos segundos que lo empató todo a 70. El resumen perfecto del partido: un toma y daca constante.

Con el partido en un puño y la tensión por las nubes, el partido viajó a la línea de tiros libres. Primero Moore, luego Cabarrot, después Sima y De Larrea y de nuevo Cabarrot. Todos anotados para dejar el partido en 75-76 a falta de poco más de cuatro minutos.

No cambió la dinámica y tanto Diop como Reuvers sumaron tiros libres para sus equipos. La primera canasta de juego llegó con u triple de Cabarrot, que le dio ventaja a Baskonia. Valencia Basket, a lo suyo, viajando a la línea de tiros libres y anotando, de nuevo Reuvers.

El show de Cabarrot lo complicó todo. El francés metió cinco puntos más, que VBC contestó con una canasta tras robo de Reuvers, que jugó un partidazo, y más tiros libres, ahora de Montero.

Final de infarto

Tras 39 minutos de máxima igualdad, llegó el último minuto con el partido pidiendo héroes. Pradilla metió una canasta importante, pero Howard sacaba más tiros y mantenía a su equipo al frente. En una acción con varios rebotes, Pradilla sacó la falta, pero solo metió un tiro y solo pudo empatar. La posesión para ganar la tuvo Baskonia, pero Cabarrot se llenó de balón, y se topó con el más pillo de la clase, Montero, que le robó la cartera y le sacó la falta con el equipo en bonus. Desde la línea de tiros libres el dominincano no falló, y puso por delante a VBC con 4,9 segundos en el crono.

'Game winner'

Con todo de cara, los taronja regalaron el empate a Baskonia con una defensa pésima que permitió a Diakité anotar sin oposición. Todo parecía encaminado a la prórroga, porque solo quedaba 1,7 segundos en el reloj, pero el destino le tenía reservado a Taylor el papel de héroe, que estuvo en disputa mucho tiempo. El americano recibió, sacó a bailar a su defensor y metió una canasta de fantasía sobre la bocina que le dio el partido a los taronja. Victoria de gigante en una cancha de mucha exigencia. La octava de la temporada para seguir al frente de la clasificación de Liga Endesa.