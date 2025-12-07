Jepkosgei: "El recorrido es perfecto para hacer grandes cronos"

La atleta keniana Joyciline Jepkosgei, ganadora de la 45 edición del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, señaló tras conseguir la mejor marca mundial del año que el recorrido de la carrera valenciana es "perfecto" para lograr grandes marcas, ya que recordó que logró también en Valencia el récord mundial de media maratón en el año 2017.

“Me había preparado muy bien y, desde el principio, sabía que podía ser un gran día. La gente anima mucho y es todo un impulso. Estoy muy feliz porque Valencia se me ha vuelto a dar muy bien y por lograr la mejor marca mundial del año. El recorrido es perfecto para hacer grandes cronos, como ya demostré en el Medio Maratón Valencia de 2017”, apuntó.

Su compatriota John Korir, ganador del Maratón Valencia masculino explicó que "en la segunda parte de la prueba he decidido arriesgar y probarme para ver hasta dónde podía llegar. Cuando he roto la carrera, me he encontrado fuerte y he visto que podía correr a ritmo de 2:02. Por ello, he recuperado tiempo en los últimos kilómetros". El keniata, que este año ganó el mítico maratón de Bostón y el año pasado el de Chicago no descartó intentar asaltar el próximo año el récord del mundo en Valencia.