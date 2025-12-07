Todo listo para el Maratón de Valencia: Miles de atletas toman la ciudad para llevarla al olimpo del atletismo

Todo listo para que dé comienzo la 45 edición del Maratón Valencia Trinidad Alfonso. Desde las ocho de la mañana, 36.000 corredores saldrán a la calle para convertir esta carrera en la más rápida del año en el mundo. A la ciudad no le faltan motivo para soñar. El recorrido y las características de València la convierten en una de la carreras favoritas para los maratonianos: el entorno urbano, la temperatura prevista y un recorrido muy llano.

La ciudad se ha convertido durante todo el fin de semana en el lugar de peregrinación para miles de corredores profesionales y no tanto que hoy probarán suerte en el asfalto.Desde primera hora de la mañana de ayer, el antiguo cauce del Túria, el lugar más habitual para correr por el centro de València, ha sido el escenario del último y suave entrenamiento de miles de corredores, que quisieron aclimartarse a la ciudad y al entorno.

Como se prevé para este domingo, se han ejercitado con altas temperaturas, 14 grados de mínima y cerca de 24 de máxima, y rachas de viento de poniente. De repetirse, sería la edición más calurosa desde que a prueba se trasladó de la primavera al otoño.

Las calles de la ciudad por las que pasa el recorrido de 42,195 kilómetros amanecieron el viernes con una línea azul que marca el recorrido y con vallas apiñadas en distintos puntos para ir 'cerrando' un trazado que ha demostrado en los últimos años ser uno de los más rápidos del mundo.

El objetivo de la organización es que la prueba sea la más rápida del año, lo que implicaría mejorar en la categoría masculina la marca de 2:02:16, Sabastian Kimaru en Berlín, y en la femenina la de 2:14:57, Hawi Feysa en Chicago.

Los favoritos

En hombre, los principales candidatos son el etíope Sisay Lemma, plusmarquista de la prueba, con su 2:01:48 en 2023, y el keniata John Korir, y el también etíope Gemechu Dida. En cuanto a atletas europeos destacan el alemán Amanal Petros, el italiano Yemaneberhan Crippa, los británicos Phil Sesemann y Alex Yee, y el plusmarquista español Tariku Novales.

En la categoría femenina tres nombres propios figuran como principales candidatas: Peres Jepchirchir, Joyciline Jepkosgei y Amane Beriso. En clave española, estarán en la línea de salida dos olímpicas en París 2024, Ester Navarrete y Meritxell Soler.

En total, son 36 mil los dorsales vendidos, un ingreso que cubre algo menos del 70% del presupuesto de la prueba, que es más de ocho millones de euros. Un 67% de los corredores son extranjeros, un dato que apunta a un récord de gasto en la ciudad, según ha celebrado la organización estos días.

Los premios para los ganadores

Los premios en la categoría irán desde los 35 mil euros si se gana con un tiempo por encima de 2 horas y 6 minutos a los 75 mil si se baja de 2 horas y 4 minutos. En categoría femenina, una ganadora por encima de 2 horas 22 minutos se llevaría la primera cifra y si bajara de 2 horas 19 minutos la segunda.

Además, sigue vigente la recompensa de un millón de euros que ofreció el empresario Juan Roig, uno de los impulsores de la prueba desde la Fundación Trinidad Alfonso, a quien bata en València un récord del mundo. Si hay récord de la prueba habrá un bonus extra de 30 mil euros y de 25 mil por récord de España.

La complejidad que implica el maratón ha llevado a las administraciones a establecer un dispositivo especial. Los trenes y tranvías comenzarán a circular sobre las 6 de la mañana, para facilitar el desplazamiento de participantes y público a la salida, prevista en su primer 'disparo' a las 8.15 horas en el Puente de Monteolivete. Habrá diversas afectaciones en las Lineas 10, 4 y 8 de este servicio.