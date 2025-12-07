El Roig Arena celebra otra victoria de Valencia Basket en el regreso de Ouviña

Ganar era más importante que nunca tras el tropiezo en Salamanca el pasado miércoles, y Valencia Basket lo hizo en el Roig Arena ante SPAR Gran Canaria, además con un contundente 83-66. El equipo de Rubén Burgos manejó los tiempos del partido, subiendo una marcha cuando más necesario era y regalando a la afición taronja la octava victoria en Liga F Endesa que le permite seguir enganchado al primer vagón de la clasificación. La guinda de la tarde la puso el ansiado regreso tras su baja por maternidad de Cristina Ouviña, que volvió a las pistas con un triplazo.

En este domingo de 'Maratón de Deporte', con el propio Maratón, Valencia Basket y Valencia CF en acción, el conjunto taronja no quería ser quien aguara la gran fiesta deportiva de la ciudad. Por eso saltó al parqué del Roig Arena con los cinco sentidos puestos en solventar su partido contra SPAR Gran Canaria. El parcial inicial de 9-0 ya fue una declaración de intenciones del ritmo al que el conjunto canario estaba obligado a adaptarse si quería tener alguna oportunidad.

Valencia Basket construyó pronto su primera ventaja en el marcador gracias a una defensa asfixiante y a una circulación de pelota con mucho ritmo en ataque. El acierto desde la larga distancia de Leti Romero, Leo Fiebich y Abdelkader lo ponía todo más fácil todavía, y el primer cuarto transucurría con un +10 en favor de las de Rubén Burgos. Del bando canario, la extaronja Claudia Contell y Billard mantenían a su equipo en una distancia prudente.

En las últimas acciones del primer cuarto y tras una diferencia que llegó a ser de 13 puntos para las locales, un intercambio de canastas dejó el marcador en 27-17 en favor de Valencia Basket.

Cambio de dinámica en el segundo cuarto

Aunque el segundo cuarto arrancó con un triple de Leo Fiebich, la dinámica iba a ser bien distinta a la de los primeros 10 minutos. Billard también conectaba de tres y tanto Estebas como Merceron irrumpieron en el partido para ir reduciendo poco a poco la distancia. Cuando el conjunto canario se puso a cinco puntos, Queralt Casas sacó un 2+1 que calmaba levementa las aguas, pero el SPAR Gran Canaria había encontrado su ritmo y no dejó de aumentar el ritmo de anotación.

Eso, sumado a que Valencia Basket dejó de circular la pelota con tanto ritmo, hizo que el marcador siguiera apretándose. Merceron siguió encontrando canasta de calidad, algunas de ellas con tiro libre adicional, y Claudia Contell se doctoraba ante su exafición, metiendo canastas de mucha clase que le permitieron sumar 14 puntos en solo dos cuartos. En un abrir y cerrar de ojos, SPAR Gran Canaria dejó el partido en el límite de una posesión.

Ni siquiera el segundo triple de Abdelkader hizo reaccionar a Valencia Basket, que también bajó el ritmo en defensa. Los tiros libres que sacó Kayla Alexander en la última acción permitió a las taronja escapar de la distancia de una posesión, pero no por mucho, dejando el marcador en 47-43 al término del segundo cuarto.

Gran inicio de segundo tiempo

Como si de un calco del primer cuarto se tratara, el tercer periodo arrancó con un imponente parcial de Valencia Basket, que ya había jugado bastante con fuego y quería solventar el partido cuanto antes. El poderío físico de Kayla Alexander y las canastas de Leti Romero y Queralt Casas dibujaron un parcial de 11-0 que volvió a estirar el marcador, concretamente hasta el 58-43, mientras el SPAR seguía siendo incapaz de anotar hasta el punto de que su entrenador tuvo que pedir tiempo muerto.

Le vino bien ese alto en el camino a las canarias, que volvieron a pista con cinco puntos consecutivos. Además, Valencia Basket volvió a entrar en un periodo de atasco ofensivo en el que Alexander y Awa Fam fueron las únicas que encontraban puntos. Aún así, las de Rubén Burgos esta vez sí supieron resolver el tramo comprometido de partido y no permitieron al conjunto rival volver a acercarse tanto.

Además, el cuarto terminó con cuatro puntos seguidos de las taronja, vestidas de negro este domingo, y con una Awa Fam que empezaba a irrumpir en ataque, dejando el marcador en 66-56 a falta de solo 10 minutos para el final del partido.

Sólido final

El último y definitivo cuarto arrancó con un triple clave de Elena Buenavida que aumentó la renta, aunque no tardó demasiado en contestarlo el conjunto canario. Las dos canastas de larga distancia parecían avisar de un último cuarto cargado de ritmo y anotación, pero nada más lejos de la realidad. Ambos conjuntos se atascaron en ataque, dando pie a cinco minutos prácticamente sin puntos.

Y cuando el partido entró en el tramo definitivo para sentenciarlo, apareció Elena Buenavida. La canaria se multiplicó en defensa, robando dos balones clave y permitiendo a Abdelkader anotando una bonita canasta. Justo después, Buenavida conectó otro triple, aumentando la distancia de nuevo a 14 puntos y dejando el partido muy encarrilado.

Manejó a la perfección su ventaja en los últimos minutos el conjunto taronja. El Roig Arena disfrutó de otra victoria de su equipo (83-66), y lo hizo también por el ansiado regreso de Cristina Ouviña, que volvió a vestirse de corto tras su periodo de baja por maternidad y lo hizo, además, con un triplazo que levantó al Roig Arena de sus asientos.

Con el bocinazo final se confirmó la fiesta perfecta en el pabellón taronja, que celebró la octava victoria de VBC en Liga F Endesa para seguir en el vagón delantero de la clasificación, a un triunfo del líder Casademont Zaragoza, próximo rival tanto en Euroliga como en liga.