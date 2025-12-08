El desplome absoluto de Hamilton y Ferrari en 2025

Lewis Hamilton ha cerrado la peor de sus 19 temporadas en Fórmula 1. Lo que empezó como un magnífico desafío, en busca de su octava corona mundial con Ferrari, ha acabado en una debacle histórica.

El derrumbe del heptacampeón en 2025 se mide en estadísticas, pero también en sensaciones. Sus silencios, sus gestos, sus escuetas palabras ante la prensa tras cada gran premio, dicen más incluso que sus números. Charles Leclerc le ha endosado una ‘paliza’ de 86 puntos (242-156) en el campeonato y siete podios a cero. Y Lewis se ha despedido del curso con tres eliminaciones consecutivas en Q1.

Ni la remontada en Abu Dhabi (de 16º a 8º) fue consuelo para el británico, que solo piensa en dejar atrás un año de pesadilla: "No estoy especialmente aliviado por el final del campeonato, no. Estoy deseando disfrutar del parón. No hay mucho más que decir sobre esta temporada. Todo lo que podía decir, ya lo he dicho. Ahora seguimos adelante", dijo, a modo de resumen.

Y añadió: "Quiero desconectar, no hablar con nadie. Nadie podrá ponerse en contacto conmigo este invierno. No tendré mi teléfono conmigo, lo tiraré a la basura”.

Una inversión fallida

Ferrari ha pagado caro el fichaje estelar de Hamilton. Además de su multimilonario salario -el más alto de la parrilla junto a Verstappen-, la Scuderia se ha desplomado en el Mundial de constructores. El año pasado, aún con la dupla Sainz-Leclerc, los de Maranello pelearon por el título con McLaren hasta la última carrera. Sumaron cinco victorias y 22.652 puntos, frente a los 7.398 de esta temporada, que despiden sin ningún triunfo.

Leclerc tampoco ha brillado especialmente con un monoplaza que no ha estado a la altura. Sin embargo, el monegasco ha dejado en evidencia las enormes dificultades de Hamilton para adaptarse al SF-25 y a la estructura del equipo italiano, después de doce años pilotando para Mercedes.

Hamilton promete reflexionar este invierno y espera que Ferrari pueda encarar los retos de 2026 y el drástico cambio de reglamento de la mejor forma posible. Entretanto, envía un mensaje a los que le quieren ‘jubilar’, incluído su ex compañero Nico Rosberg, ahora comentarista de F1.

"A todos los que están hablando de mi retirada no quiero decirles nada. Ninguno de ellos hizo lo que yo hice. Así que ni siquiera están a mi nivel. Lo que más me anima a seguir es el amor por lo que hago, el amor por las carreras. Tengo un apoyo increíble de la gente que me rodea, de mis fans. Sigo teniendo un sueño que guardo en mi corazón y para eso trabajo”, zanja Lewis, que en enero cumplirá 41 años.