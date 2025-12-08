Estos son los famosos que han corrido el Maratón de València

El Maratón de Valencia 2025 ha atraído a 36.000 corredores, entre ellos varios famosos que han decidido desafiar sus límites y medirse con la distancia de los 42 kilómetros. Con tiempos que no dejan indiferente a nadie, han demostrado que con esfuerzo, dedicación y determinación, cualquier persona puede superar los límites del cuerpo y alcanzar grandes logros.

Entre estos rostros conocidos, se encuentran la influencer y exconcursante de 'Gran Hermano' Estefanía Unzú (conocida en redes sociales como Verdeliss), el torero Rivera Canales, y los creadores de contenido Ibán García y Marta Baceiredo.

Verdeliss, conocida por su faceta como influencer y madre de familia numerosa, ha sorprendido a sus seguidores con una marca de 2 horas 48 minutos. Estefanía Unzú no solo ha conquistado las redes sociales, sino que también se ha enfrentado con éxito a los retos del maratón y ha enviando un mensaje de superación a su audiencia. La creadora de contenido ha ido compartiendo cada momento de su preparación, y su esfuerzo ha sido aplaudido por sus seguidores.

Por su parte, Ibán García, conocido creador de conrenido, ha logrado un tiempo impresionante de 3 horas, 11 minutos y 40 segundos. Con una técnica depurada y una gran preparación física, García ha demostrado ser un competidor de alto nivel.

Otro de los famosos que ha completado el maratón ha sido Canales Rivera: "Maratón de valencia, es admirable ver, sentir y participar en un evento deportivo donde me sigue asombrando infinitamente la capacidad de sufrimiento que tiene el ser humano.Felicidades a todos los participantes q acabaron los 42k de una forma u otra y a los q no, mucha paciencia, llegará. 'Más hace el que quiere que el que puede'", ha escrito en un post en redes sociales.

Finalmente, Marta Baceiredo, la atleta y influencer conocida por su dedicación al running, completó el Maratón de Valencia 2025 con un tiempo de 3 horas y 19 minutos. Baceiredo, quien ya es conocida por sus entrenamientos y consejos para corredores aficionados, sigue demostrando su fortaleza y constancia en el mundo del atletismo. Su participación en este evento subraya el crecimiento del running entre las mujeres y su esfuerzo constante por inspirar a otras a seguir sus pasos.