Vaivén
La maratón más políglota
Redacción/Levante-EMV
València
El 67 % de los corredores que corrió en València el domingo era extranjero. La carrera se llenó de camisetas de clubs de lugares lejanos como Astaná (Kazajistán), Toronto (Canadá) o Monterrey (México). El ambiente fue como el de las World Marathon Majors (la competición que engloba a las siete maratones más importantes del mundo). València ha renunciado a entrar en ese club a pesar de que le daría una visibilidad mundial de por vida como ocurre con las maratones de Nueva York, Boston, Chicago, Londres, Berlín, Tokio y Sídney. En breve se sumarán Ciudad del Cabo y Shanghái.
Suscríbete para seguir leyendo
- Juan Roig: 'Tenemos una demanda de 60.000 corredores pero no va a poder ser
- València se corta la lengua
- Supersábado en València: El puente desborda la ciudad y obliga a cortar los accesos al centro
- Muere el piloto valenciano Enzo Badenas en un entrenamiento en Castellón
- Cuando una foto cambió la historia de un Maratón que había tocado fondo
- Directo | Sigue el Maratón de Valencia 2025
- Apuñalado en el antiguo cauce en València
- Maratón Valencia: Todas las calles, puentes y túneles cortados