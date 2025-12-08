La maratón más políglota

El 67 % de los corredores que corrió en València el domingo era extranjero. La carrera se llenó de camisetas de clubs de lugares lejanos como Astaná (Kazajistán), Toronto (Canadá) o Monterrey (México). El ambiente fue como el de las World Marathon Majors (la competición que engloba a las siete maratones más importantes del mundo). València ha renunciado a entrar en ese club a pesar de que le daría una visibilidad mundial de por vida como ocurre con las maratones de Nueva York, Boston, Chicago, Londres, Berlín, Tokio y Sídney. En breve se sumarán Ciudad del Cabo y Shanghái.