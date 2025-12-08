Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vaivén

La maratón más políglota

En el centro, un maratonista estadounidense con una camiseta del club 3Run2 de Chicago, el domingo en València.

En el centro, un maratonista estadounidense con una camiseta del club 3Run2 de Chicago, el domingo en València. / Eduardo Ripoll

Redacción/Levante-EMV

València

El 67 % de los corredores que corrió en València el domingo era extranjero. La carrera se llenó de camisetas de clubs de lugares lejanos como Astaná (Kazajistán), Toronto (Canadá) o Monterrey (México). El ambiente fue como el de las World Marathon Majors (la competición que engloba a las siete maratones más importantes del mundo). València ha renunciado a entrar en ese club a pesar de que le daría una visibilidad mundial de por vida como ocurre con las maratones de Nueva York, Boston, Chicago, Londres, Berlín, Tokio y Sídney. En breve se sumarán Ciudad del Cabo y Shanghái.

