El momento después de correr el Maratón: calambres y piernas que no responden tras cruzar la meta

Más de 36.000 personas corrieron este domingo el Maratón de València. Metódicos en el antes y el durante, con rutinas muy medidas, todos coinciden en que correr 42 kilómetros es un reto más mental que físico. Sin embargo, la carrera también pasa una importante factura al cuerpo. Así lo muestra el vídeo que ha compartido la organización del Maratón València, en el que se ve cómo varios corredores, tras cruzar la línea de meta, tienen serias dificultades para subir las escaleras de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Y es que, parar y enfriarse tras 42 kilómetros corriendo se traduce en empezar a sentir todo lo que conlleva una actividad física de este nivel, calambres incluidos.

El Maratón más multitudinario

Según la organización de la prueba, la edición de 2025 ha sido la más multitudinaria de su historia, con 36.000 participantes. Además, el 67 por ciento de los corredores inscritos provienen de fuera de España, en concreto de 150 países diferentes, siendo Francia, Reino Unido e Italia los principales países emisores.

Caras conocidas

Algunos famosos e influencers del mundo del deporte han acudido a la gran cita de València, que se sitúa ya como una de las maratones más importantes del país. El Maratón de Valencia 2025 ha atraído a 36.000 corredores, entre ellos varios famosos que han decidido desafiar sus límites y medirse con la distancia de los 42 kilómetros. Entre estos rostros conocidos, se encuentran la influencer y exconcursante de 'Gran Hermano' Estefanía Unzú (conocida en redes sociales como Verdeliss), el torero Rivera Canales, y los creadores de contenido Ibán García y Marta Baceiredo.

Verdeliss, conocida por su faceta como influencer y madre de familia numerosa, se marcó el año pasado el reto de correr 13 maratones en un año. Acostumbrada ya a los 42 kilómetros, la influencer ha sorprendido a sus seguidores con una marca de 2 horas 48 minutos.

Carrera de récords

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich de este año ha ido de récords, desde la imponente victoria de Joyciline Jepkosgei, con la mejor marca mundial del año 2025 (2:14:00) que le convierte en la cuarta mujer más rápida de la historia, hasta el buen tiempo de John Korir (2:02:24) octavo hombre más rápido.