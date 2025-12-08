El Maratón Valencia rompe nueve récords nacionales y vive multitud de hitos deportivos

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, más allá de la imponente victoria de Joyciline Jepkosgei, con la mejor marca mundial del año 2025 (2:14:00) que le convierte en la cuarta mujer más rápida de la historia, y del buen tiempo de John Korir (2:02:24) octavo hombre más rápido, volvió a ser cita de hasta nueve récords nacionales de los atletas de élite y miles de marcas personales.

Multitud de récords

El más destacado fue Amanal Petros, que además de subir a la segunda posición del podium en Valencia, firmó el récord nacional de Alemania con su fantástico 2:04:03. El noruego Awet Kibrab firmaba una marca de 2:04:24 en su debut en la distancia para hacerse con la nueva mejor marca de su país. Otra gran marca fue la del japonés Suguru Osako, que ha fijado el récord nacional nipón en 2:04:55 tras su gran participación y cuarto puesto en Valencia.

Además, las atletas femeninas lograron otros seis récords nacionales de Bélgica, Finlandia, Australia, Austria, Nepal y Chad. Entre ellas, destaca la atleta belga Chloe Herbiet también subió al podium con su 2:20:38, que además de convertirse en la nueva mejor marca nacional de Bélgica le supuso la tercera posición.

También Finlandia tiene nuevo récord nacional gracias al 2:20:48 firmado por Alisa Vainio. Jessica Stenson (2:21:24) logró la nueva plusmarca nacional de Australia, arrebatando la anterior también lograda en Valencia. Igual pasó con Austria, donde Julia Mayer rebajó su propia plusmarca nacional lograda en este maratón hasta el 2:26:09 del pasado domingo.

Otras marcas más discretas, pero también récords en sus países, fueron las de Shrestha Santoshi para Nepal (2:40:23) y Bibiro Ali Taher con Chad (2:46:41) que completan estos nueve registros nacionales logrados en el Maratón Valencia 2025.

Paco Borao felicita a Joyciline Jepkosgei tras cruzar la línea de meta. / Fernando Bustamante

Alex Yee, un triatleta con marca estratosférica

Además, el británico Alex Yee, campeón olímpico de triatlón, firmó otra notable actuación, con una marca de 2:06:38 en su segunda experiencia en la distancia de maratón, para encaramarse a la séptima posición de la clasificación. Un registro del triatleta que le convierte en el segundo británico de todos los tiempos, solo superado por Mo Farah.

Notable concurso de los atletas nacionales

Y aunque no fue el año de reeditar un nuevo récord de España (masculino y femenino ya se lograron en las calles de Valencia Ciudad del Running), los atletas nacionales lograron también una destacada participación en el Maratón Valencia 2025. Y es que hasta ocho atletas (seis chicos y dos chicas) lograron entrar en meta por debajo de la marca mínima para el próximo Europeo de Birmingham de este verano, a pesar de la lesión previa de Yago Rojo y la mala fortuna de Tariku Novales en la prueba, quien tuvo que retirarse.