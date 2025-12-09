Cultural Leonesa-Levante y Sporting-Valencia en los dieciseisavos de la Copa del Rey
El sorteo, que cuenta con hasta cinco representantes valencianos en los bombos, cuenta con la presencia por primera vez en esta edición de los equipos de la Supercopa: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao
El sorteo de la Copa del Rey ha dilucidado este martes cuáles son los enfrentamientos de dieciseisavos de final del torneo y, más en concreto, cuáles son los rivales de los cinco equipos valencianos que aún permanecen vivos. Unos emparejamientos que han designado que el Levante UD se mida a la Cultural y Deportiva Leonesa en tierras castellano-leonesas y que el Valencia tenga que viajar al norte de España para enfrentarse a otro histórico como el Sporting de Gijón.
Valencia CF, Levante UD, Villarreal CF, Elche CF y CD Eldense han sido los cinco representantes de la autonomía que desde las 13 horas han estado en unos bombos en los que, por primera vez, aparecen ya los cuatro clubes que hasta ahora estaban exentos por disputar la Supercopa de España en la primera deberá del mes de enero del 2026: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao. Los cuatro han sido emparejados con equipos de las categorías más modestas que siguen en competición.
Las eliminatorias, que se disputarán la próxima semana -en concreto los días 16, 17 y 18 de diciembre- según desveló la Real Federación Española de Fútbol, han tenido a los siguientos equipos como componentes:
- Primera División (17): Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Osasuna, Mallorca, Alavés, Getafe, Levante, Real Sociedad, Betis, Elche, Villarreal, Rayo Vallecano, Sevilla, Valencia y Celta.
- Segunda División (9): Huesca, Cultural Leonesa, Sporting, Eibar, Albacete, Deportivo de la Coruña, Racing, Burgos y Granada.
- Primera RFEF (5): Guadalajara, Eldense, Talavera de la Reina, Real Murcia y Ourense.
- Segunda RFEF (1): Atlético Baleares.
Los rivales de los equipos valencianos
- Eldense-Real Sociedad
- Eibar-Elche
- Racing de Santander-Villarreal
- Cultural y Deportiva Leonesa-Levante
- Sporting de Gijón-Valencia
El resto de eliminatorias
- Ourense CF-Athletic Club
- Atlético Baleares-Atlético de Madrid
- Talavera de la Reina-Real Madrid
- Guadalajara-Barcelona
- Real Murcia-Betis
- Burgos-Getafe
- Deportivo de la Coruña-Mallorca
- Huesca-Osasuna
- Granada-Rayo
- Albacete-Celta
- Alavés-Sevilla
