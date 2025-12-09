Fecha, hora y dónde ver hoy el sorteo de dieciseisavos de Copa del Rey

Hasta cinco equipos de la Comunitat Valenciana -la autonomía con más representación- estarán pendientes este martes (13 horas) del sorteo que dilucidará los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Valencia CF -que superó en la segunda eliminatoria al Cartagena con un gol agónico de Jesús Vázquez-, Levante UD -que venció al Cieza-, Villarreal CF (verdugo del Antoniano); Elche CF (que se deshizo del Quintanar del Rey) y CD Eldense (que ganó a todo un Segunda como el Almería) son los supervivientes de un torneo que en esta ronda presenta como gran novedad que aparecen ya los cuatro clubes que hasta ahora estaban exentos por disputar la Supercopa de España en la primera deberá del mes de enero del 2026: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao. Los cuatro serán emparejados con equipos de las categorías más modestas que sigan en competición.

La Real Federación Española de Fútbol anunció que las eliminatorias se disputarán los días 16, 17 y 18 de diciembre, tal y como está previsto en el calendario. Aún sigue pendiente por conocerse la fecha de la final del torneo que se disputará de nuevo en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. LaLiga y la RFEF siguen estudiando opciones en lugar del 25 de abril

Dónde ver el sorteo

En España, el sorteo de segunda ronda de la Copa del Rey 2025/26 se podrá seguir gratis en streaming a través de las plataformas oficiales de la Real Federación Española de Fútbol, Teledeporte y Movistar Plus+.

Imagen de Ramazani en el partido contra el Cartagena / Marcial Guillen

Equipos clasificados para dieciseisavos de Copa del Rey

Primera División (17): Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Osasuna, Mallorca, Alavés, Getafe, Levante , Real Sociedad, Betis, Elche, Villarreal, Rayo Vallecano, Sevilla, Valencia y Celta .

y . Segunda División (9): Huesca , Cultural Leonesa , Sporting , Eibar , Albacete , Deportivo de la Coruña, Racing, Burgos y Granada.

, , , , , y Primera RFEF (5): Guadalajara, Eldense, Talavera de la Reina, Real Murcia y Ourense .

y . Segunda RFEF (1): Atlético Baleares.

Pero, ¿cuáles pueden ser los rivales de los equipos valencianos? De los seis equipos de divisiones más modestas -entre los que se encuentra el propio Eldense-, cuatro se medirán a los equipos de la Supercopa y los otros dos restantes, a un primera. Esto puede traducirse en que haya un enfrentamiento entre equipos valencianos de distintas categorías. No obstante, la opción más probable es que Valencia, Levante, Villarreal y Elche se acaben midiendo a uno de los nueve supervivientes de Segunda.