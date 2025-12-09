El consejo surrealista de Guardiola a Xabi Alonso: "Que mee con la suya. Como no meará colonia, le irá bien"

Conoce bien el escenario Pep Guardiola. Tanto la sala de prensa, la del "puto amo" que visitó este martes como el césped que le espera la noche el miércoles. Con su enfrentamiento de este miércoles serán 28 en el histórico del técnico catalán contra el Real Madrid, empatando el récord que ostenta el Arsenal. Será su 14ª visita al Santiago Bernabéu, donde solo ha perdido tres veces, jamás con el Barça, dos con el City y una con el Bayern... aunque no ha ganado en los cuatro precedentes más recientes, uno en cada una de las cuatro últimas temporadas.

La gran diferencia, quizá, con la mayoría de esos enfrentamientos es que su presencia ha quedado en un muy segundo plano. Todo en el Real Madrid en estos días gira en torno a la delicada situación de Xabi Alonso en el banquillo y la posibilidad, muy real, de que la de este miércoles sea su última noche en él si todo se resuelve con una victoria del Manchester City.

Confirmado: no ha hablado con Florentino

"Yo no he hablado con Florentino y él no me ha dicho que vaya a ser el último partido de Xabi Alonso si pierde", quiso despejar Guardiola ante la enésima pregunta sobre el futuro de quien fue su pupilo en el Bayern durante dos temporadas, "una experiencia increíble", y a quien desea "lo mejor" por la "estima" que le tiene.

Sí quiso entrar al capote cuando le preguntaron qué consejo le daría. Y no dejó indiferente con la respuesta. "Que mee con la suya. Y como no meará colonia, le irá bien", dijo, como un 'flashback' de su propia historia con el Madrid, apelando a aquella rueda de prensa de 2010 en la que dijo sobre sí mismo que meaba colonia.

"Tiene lo que se necesita"

Pero hubo en el guiño un consejo claro a Alonso de que sea fiel a sí mismo, algo que no ha hecho en las últimas semanas (esto no lo dijo Guardiola, claro). "El Real Madrid y el Barça son los dos clubes más difíciles en los que entrenar. Es un sitio difícil, pero él lo sabe, tiene lo que se necesita para un puesto como este", le elogió.

"Xabi domina la situación y sabe de qué va todo este invento. Sabe lo que tiene que hacer. Hace cuatro días era el líder de la Liga y, por mi experiencia, los equipos que acaban ganando son los que van creciendo durante el año, con sus altos y bajos", añadió el técnico catalán, que quiso dejar plasmado un último recado que también fue un mensaje empático con Xabi: "En Inglaterra ningún periodista sabe lo que ocurre en un vestuario. En el Barça y el Madrid todos lo saben todo".

Y, de paso, formuló una obviedad que, dadas las circunstancias, tiene más relevancia de la que pueda aparentar. "La jerarquía es poder. Si los directivos quieren dárselo al entrenador, lo tendrá; y si se lo quieren a los jugadores, lo tendrá ellos". ¿A qué modelo responde el Real Madrid? Ahí ya no se moja.