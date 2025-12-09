Norris y Palou: El día en que Campos Racing tuvo su alineación más campeona

El mundo del motor, y más en concreto el de los monoplazas, es ultracompetitivo. Solo unos pocos privilegiados llegan a la élite más absoluta y aún menos son los que pueden decir que han tomado con las dos manos el título de campeón, bien sea el de la Fórmula 1 o bien el de la IndyCar norteamericana, al menos una vez. Con esas bajas posibilidades, las opciones de que una misma escudería haya podido tener sentados en sus asientos a la vez a dos pilotos que, en la misma temporada, se han proclamado campeones de las dos categorías 'reinas' de esta disciplina son ínfimas. Sin embargo, no imposibles. Y la mejor prueba de ellos es que Lando Norris y Álex Palou, flamantes poseedores de los títulos, formaron dupla durante un Gran Premio de Fórmula 2 en 2017. Y lo hiceron a los mandos del coche de la escuadra alcireña Campos Racing.

Durante los últimos días del mes de noviembre de hace ocho años, el gran 'circo' del automovilismo llegaba al circuito de Yas Marina en Abu Dabi. Valterri Bottas, en su primera temporada con Mercedes, ganará la carrera. Será su compañero, el británico Lewis Hamilton, quien se llevará su tercer entorchado mundial. No obstante, lejos de esos focos, en la categoría de plata, ese fin de semana está sucediendo esa casualidad ínfima. Fruto también de un baile de pilotos habitual en el transcurso de una temporada en los escalones previos a la Fórmula 1.

Dos promesas jóvenes

Un Lando Norris de apenas 18 años recién cumplidos -el mismo que este pasado fin de semana llevaba a Mclaren a conquistar su primer título individual en una década y media- se sube por primera vez en un monoplaza de F2 para disputar una carrera. En su bagaje, haber dominado con mano de hierro el campeonato de la F3 europea ese mismo curso. En la carrera corta del trazado emiratí acabará el 13º. En la larga, directamente abandonará. Pero los resultados en un debut son lo de menos. Lo dejará claro cuando al año siguiente, ya con un Carlin, quede segundo de ese mismo campeonato, solo por detrás de un compatiotra como George Russell. El paso previo a dar el salto, en 2019, a la Fórmula 1 de la mano del equipo de Woking.

Palou, subido en el Campos en 2017. / F2

Al otro lado del box, otro joven de 20 años -en este caso español, aunque compite con licencia japonesa tras haber disputado la F3 del país nipón esa misma temporada- también se monta en el monoplaza de la escudería valenciana. Palou, aún un desconocido para el gran público, ha debutado un mes y medio antes con Campos en un trazado patrio como el de Jerez. Allí suma puntos con un octavo puesto en ambas carreras. En Yas Marina, sin embargo, no podrá repetir resultado ni botín. Será, además, su último contacto oficial con un F2. Luego vendrá una aventura en la F3 -con Hitech- y en la Super Fórmula japonesa antes de llegar a la IndyCar en 2020.

Una dupla de campeones

Ese fin de semana no quedará grabado como un éxito para ambos, pero sí -indirectamente- en los guarismos de un Campos Racing que casi tres años después de su nacimiento -y mientras cosecha registros mucho mejores que aquel noveno puesto en constructores que logró en 2017- puede decir que alineó en pista a dos campeones. Porque Norris, por primera vez, celebra ya su primer título de F1 conquistado -curiosamente- en Abu Dabi y Palou, ya consolidado como leyenda en territorio estadounidense, suma cuatro títulos -2021, 2023, 2024 y 2025- de IndyCar, además de ganar este mismo año la Indy 500, una de las pruebas más prestigiosas y antiguas del mundo del automovilismo.